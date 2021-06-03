Россия – Канада, Бельгия — Греция и другие матчи. Что смотреть 3 июня

Канадцы еле-еле вползли в плей-офф, но от этого не стали менее опасными.

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 3 июня.

На что ставить в футболе 3 июня

До Евро-2020 меньше двух недель, команды вовсю готовятся и проводят контрольные матчи. Сегодня можно будет последить за первым соперником нашей сборной на чемпионате Европы – Бельгией, которая сразится с Грецией. Кроме того, Украина сыграет с Северной Ирландией, Ирландия – с Андоррой, а Турция – с Молдавией.

На что ставить в хоккее 3 июня

На ЧМ-2021 сегодня четвертьфиналы. Нас, разумеется, интересует классика мирового хоккея Россия – Канада! Да, канадцы попали в плей-офф практически случайно, но в одной игре может быть всё что угодно. Так что болеем за наших. В других матчах США сыграет со Словакией, Швейцария – с Германией, а Финляндия – с Чехией.



В НХЛ «Тампа» попытается развить успех в серии с «Каролиной», «молнии» ведут 2-0, а вот в серии «Айлендерс» — «Бостон» пока ничья 1-1.

На что ещё ставить 3 июня

На «Ролан Гаррос» Аслан Карацев во втором круге сыграет с ветераном Филиппом Кольшрайбером из Германии. У женщин Варвара Грачева встретится с итальянкой Камиллой Джорджи.



В плей-офф НБА близки к провалу «Лейкерс». Команда Леброна Джеймса уступает «Финиксу» 2-3, в ночь на пятницу шестой матч. Кроме того, «Денвер» ведёт 3-2 в серии с «Портлендом».



В волейбольной Лиге наций мужская сборная России начнёт вторую неделю матчем с командой США.