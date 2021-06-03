Даниил Медведев — Райлли Опелка. Прогноз: американец не боится лучшего теннисиста России

За два матча на «Ролан Гаррос» — 2021 Медведев выиграл на грунте больше сетов, чем за предыдущие четыре года.

4 июня Даниил Медведев и Райлли Опелка сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.28. На успех Опелки можно поставить за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Медведев — Опелка 4 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Райлли Опелка получится упорным: ставки на тотал больше 38.0 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 38.0 гейма оценён коэффициентом 1.98. Ставки на пятый сет принимаются за 3.95.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Даниил Медведев — Райлли Опелка (04.06.2021)

Вторая ракетка мира Даниил Медведев продолжает шокировать своих поклонников. Россиянин, который до этого года не выиграл ни одного матча основной сетки «Ролан Гаррос», на этот раз пробился в третий круг. И имеет хороший шанс зайти дальше. Следующим соперником уроженца Москвы станет американец Райлли Опелка.

Даниил после первого матча заявил, что грунт (особенно в Париже) не так уж и плох. Хотя после выхода в третий круг всё же нашёл, к чему предъявить претензии. Теннисисту не понравилось играть в вечерней сессии: «Холодно, нет зрителей и темно». Впрочем, ничто не помешало Медведеву вслед за Александром Бубликом из Казахстана обыграть и американца Томми Пола.

Опелка, которого вплоть до апреля этого года считали «новым Иснером» и человеком, который играет исключительно на быстрых покрытиях, удивил, кажется, даже самого себя. В текущем сезоне американец выиграл на грунте уже 14 сетов. При этом лишь два из них завершались тай-брейком — впечатляющий результат для человека, который ранее практически всю свою игру строил через мощнейшую подачу.

Если победа Опелки на Андреем Мартином в первом раунде была более-менее ожидаемой, то 3-1 в матче с профильным грунтовиком Хауме Мунаром стали чуть ли не сенсацией. Наблюдая за игрой Райлли, можно с уверенностью сказать, что проблемы Медведеву он доставит. Возможно, даже большие.

Впрочем, и второй ракетке мира есть чем похвастаться. Если матч первого круга был выигран во многом за счёт нелепых ошибок Александра Бублика, то уже Томми Пол во втором раунде составил Даниилу серьёзную конкуренцию. Тем не менее россиянин не расклеился даже после поражения в стартовой партии. Кажется, Даниил действительно распробовал грунт и готов побеждать и далее.

Медведев и Опелка встречались друг с другом уже трижды. Две победы (в Майами и Вашингтоне) одержал Даниил, а вот на родине второй ракетки мира сильнее оказался Райлли — 2:6, 7:5, 6:4 на соревнованиях в Санкт-Петербурге в прошлом году. Все три матча состоялись на хардовом покрытии, а значит, на грунте теннисисты сразятся впервые.

Ставить на победу Опелки рискованно, хотя случиться может и она. Другое дело — плюсовая фора на американца, который помимо мощнейшей подачи имеет и неплохие навыки игры на задней линии. Мощный удар справа не раз застанет врасплох в ближайшую пятницу вторую ракетку мира.

Букмекеры считают Даниила фаворитом. Его шансы действительно выше, но перекос в линии кажется чрезмерным. Опелка в самом деле показывает добротный теннис, а уж подачу американец держит крепко. Большого количества брейков здесь быть не должно.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Даниил Медведев — Райлли Опелка 4 июня 2021 года

Даниил Медведев показывает на Открытом чемпионате Франции неплохую игру, однако результаты Райлли Опелки выглядят ещё более впечатляющими. Американец не похож на того, кто будет тушеваться перед статусом соперника, поэтому как минимум одну партию ему забрать по силам. Возьмём победу Опелки с плюсовой форой по геймам. Подачу он держит крепко.

Ставка: победа Райлли Опелки с форой (+5.5) за 1.76.