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Ставки на спорт сегодня, 4 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Испания — Португалия, Италия — Чехия и другие матчи. Что смотреть 4 июня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт 4 июня, прогнозы, расписание
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Подготовка к чемпионату Европы продолжается.

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 4 июня.

На что ставить в футболе 4 июня

До Евро-2020 совсем немного времени, команды вовсю готовятся и проводят контрольные матчи. Сегодня главный матч дня – встреча Испании и Португалии. Кроме того, Италия сыграет с Чехией, Венгрия – с Кипром, Северная Македония – с Казахстаном. А наш соперник по групповому этапу, команда Финляндии примет Эстонию.

На что ставить в хоккее 4 июня

На чемпионате мира сегодня выходной перед полуфиналами, поэтому все внимание НХЛ. Там «Монреаль» ведёт в серии с «Виннипегом» 1-0, а «Колорадо» обыгрывает «Вегас» уже 2-0.

На что ещё ставить 4 июня

На «Ролан Гаррос» последний из россиян в мужской сетке, Даниил Медведев, сразится в третьем круге с американцем Райлли Опелкой. В женской части соревнований Варвара Грачева встретится с Мартой Костюк, Дарья Касаткина сыграет с Сораной Кырстей, а Анастасия Павлюченкова – с Ариной Соболенко.

В плей-офф НБА шестой матч в серии «Даллас» — «Клипперс». Пока Лука Дончич и его партнеры ведут в серии со счётом 3-2.

В волейбольной Лиге наций мужская сборная России продолжит свои выступления на турнире матчем с командой Австралии.

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