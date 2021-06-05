Россия — Болгария. Прогноз «Фонбет»: Черчесов красиво закончит подготовку к Евро-2020

Россияне нанесли всего один удар в створ за 90 минут в матче с Польшей. В Москве будет лучше.

5 июня сборные России и Болгарии проведут товарищеский матч на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи в 18:00 мск. Сделать ставку на контрольный матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

С 2020 года сборная России провела 12 матчей с учётом товарищеских встреч. На этом отрезке команда Станислава Черчесова одержала всего четыре победы, четыре раза сыграла вничью, ещё четыре — проиграла. Последним матчем, который провели россияне, была контрольная игра с Польшей. Она завершилась вничью 1:1.



Россия наигрывает состав к Евро-2020, который пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Россияне попали в группу B, где сыграют со сборными Дании, Финляндии и Бельгии. В отборе к чемпионату Европы Россия заняла второе место в группе I, уступив Бельгии с первого места шесть очков. В 10 матчах отбора россияне одержали восемь побед и два раза проиграли.



Первую встречу на Евро команда Черчесова проведёт 12 июня против сборной Бельгии — фаворита группы. Контрольная игра с Болгарией станет для россиян последней перед турниром.

В какой форме Болгария

Болгария не отобралась на Евро-2020. С шестью очками сборная заняла четвёртое место в группе A, где соперниками Болгарии были национальные команды Англии, Чехии, Косово и Черногории. В восьми матчах отбора Болгария одержала всего одну победу, трижды сыграла вничью и потерпела четыре поражения. В раунде плей-офф Лиги наций, в котором разыгрывались четыре дополнительные путёвки на Евро, Болгария на стадии полуфинала уступила Венгрии со счётом 1:3.



С 2020 года Болгария провела 13 встреч с учётом контрольных игр: одна победа, три ничьи и восемь поражений. Последний матч Болгарии был товарищеским, команда сыграла вничью со сборной Словакии (1:1).

Россия — Болгария: статистика личных встреч

За всю историю команды провели четыре очные встречи. Россия победила в двух из них, Болгария — в одной, ещё одна игра завершилась вничью. Последняя игра между сборными прошла в 2010 году и завершилась со счётом 1:0 в пользу России.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Россия — Болгария 5 июня 2021 года

Ставка: победа России с разницей в 1 или 2 гола за 1.90. (Сделать ставку)



В матче с Польшей Россия пропустила в самом начале игры и на протяжении стартовых 20 минут не создала ни одного момента у ворот поляков. Благодаря мастерской передаче Головина, которую удачно замкнул Караваев, на 21-й минуте России удалось сравнять счёт, но удар Караваева остался единственным точным за игру. Второй тайм в исполнении россиян получился бесцветным: если за первую половину встречи Россия нанесла четыре удара по воротам соперника, то за вторую — всего один.

Россиянам не хватало скорости и реакции, они по-прежнему атаковали однообразно — через навесы на рослых форвардов: Дзюбу, Заболотного. Польша даже резервным составом читала такие атаки и большую часть игрового времени не давала игрокам сборной России довести мяч до штрафной, а форвардов успевала закрыть.



То, что не сыграло с закрытой Польшей, может сыграть с Болгарией. Во-первых, это команды разного класса. У Болгарии слишком слабый состав, это становится особенно заметно в матчах с национальными командами, располагающими топ-исполнителями. Например, на отборе к Евро Англия забила Болгарии 10 безответных голов в двух матчах. Россию не сравнить с Англией, но в нашей сборной есть исполнители, выступающие в топовых европейских лигах: Алексей Миранчук из «Аталанты», Александр Головин из «Монако».



Команда Черчесова превосходит Болгарию по подбору игроков, но это не единственный фактор в её пользу. Россия сыграет на своём поле с поддержкой болельщиков и наверняка будет мотивирована победить перед стартом Евро.



Победа вряд ли окажется разгромной, поскольку Россия только набирает форму и наигрывает связки на Евро. Скорее всего, россияне выиграют с разницей в один или два гола — такая ставка прошла в четырёх последних встречах сборной, завершившихся победой.