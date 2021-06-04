Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри. Прогноз: очередная жертва великого испанца в Париже

В этом сезоне 25-летний Норри добыл почти половину из всех своих грунтовых побед в карьере.

5 июня Рафаэль Надаль и Кэмерон Норри сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Надаля — коэффициент на его победу составляет 1.01. На успех Норри можно поставить за 20.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Надаль — Норри 5 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри получится упорным: ставки на тотал больше 26.0 гейма принимаются за 1.70, тотал меньше 26.0 гейма оценён коэффициентом 2.15. Ставки на пятый сет принимаются за 13.25.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри (05.06.2021)

Король грунта, лучший грунтовик в истории, или же просто Рафаэль Надаль, идёт за 14-й победой на Открытом чемпионате Франции. Ещё несколько лет назад, когда на испанца обрушились травмы, это казалось невероятным. Теперь же все на полном серьёзе говорят, что и 14 трофеями «Ролан Гаррос» Рафа может не ограничиться. И в это охотно верится.

Первые два круга испанец прошёл в привычной манере — быстро и безальтернативно для соперников. Жертвами Рафы стали австралиец Алексей Попырин (добрался до тай-брейка в третьей партии) и старый знакомый Ришар Гаске (0:6 в первом сете и итоговые 0-17 по личным встречам). Следующим соперником Надаля станет представитель Великобритании Кэмерон Норри.

Результаты 45-го номера рейтинга ATP в этом сезоне, мягко говоря, удивляют. Причём с хорошей стороны. Норри никогда не был любителем грунта, к 25 годам наиграв на этом покрытии всего 34 матча. Казалось бы, и весна 2021 года пройдёт по тому же сценарию — ранние вылеты и победы над игроками разве что второго и третьего эшелонов.

Тем не менее, к Открытому чемпионату Франции Норри подошёл с 14 победами на грунте (практически половина от всех успехов за предыдущие семь лет профессиональной карьеры) и лишь четырьмя поражениями. Кэмерон уже успел обыграть в этом сезоне Карена Хачанова (дважды), Кристьяна Гарина, Марина Чилича и даже Доминика Тима. В активе британца финалы соревнований в Эшториле и Лионе, где он проигрывал известным грунтовым специалистам Альберту Рамосу Виньоласу и Стефаносу Циципасу. Очень круто.

Надаль и Норри играли друг с другом дважды и примечательно, что обе встречи случились именно в 2021 году. Сперва Рафаэль обыграл Кэмерона на Открытом чемпионате Австралии (3-0), после чего оказался сильнее уже на грунте — 6:1, 6:4 в четвертьфинале «Мастерса» в Барселоне.

Нельзя не отметить тот факт, что Надаль крайне редко проигрывает даже сет на пути к финалу «Ролан Гаррос». Особенно на ранних стадиях турнира. Более того, из года в год он обновляет рекорды по количеству проигранных геймов на грунтовом мэйджоре. Для примера, прошлогодний трофей Рафа завоевал не только не проиграв ни одного сета, но и отдав соперникам всего 53 гейма. 53 гейма за 21 сет! С ума сойти.

Да, невероятно, однако уже в двух стартовых матчах текущего розыгрыша Рафа проиграл непозволительно много. По личным меркам, естественно. 17 геймов в шести сетах. Учитывая форму Норри, удивить, как кажется, ещё не разыгравшегося Надаля он может. Но в разумных пределах.

Говоря о шансах Норри в субботнем матче «Ролан Гаррос», в голову приходит лишь вероятные пять-шесть геймов в одной или двух партиях — практически такой максимум был у него в Барселоне, когда британец пересекался с Рафой чуть более месяца назад. Тем не менее, даже этого должно хватить для пробития той форы, которую предлагают букмекеры.

Отсюда ставка — победа Норри с плюсовой форой. Сомневаться в итоговом успехе Короля грунта не приходится, а вот зацепить восемь-десять геймов британцу по силам.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль — Кэмерон Норри 5 июня 2021 года

Да, шансов на победу у Норри фактически нет. Взять хотя бы один сет? Вероятность этого тоже крайне мала. Добраться до тай-брейка? Уже теплее. Кэмерон подошёл к «Ролан Гаррос» в отличной форме, чего нельзя в полной мере сказать о Надале. Конечно же, испанец пробьётся в четвёртый раунд, однако и проблемы в ближайшую субботу испытает. Планка форы установлена высоковато.

Ставка: победа Норри с форой по геймам (+10.5) за 1.67.