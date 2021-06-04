США — Канада. Прогноз: страшный сон сборной России не дойдёт до финала ЧМ-2021

5 июня состоится матч полуфинала чемпионата мира – 2021 США — Канада. Начало игры — в 14:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу американцев в основное время можно с коэффициентом 2.40, а успех канадцев оценён букмекерами в 2.86.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 США — Канада 5 июня 2021 года
Букмекеры считают, что матч 1/2 финала ЧМ-2021 США — Канада получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол в первые десять минут идёт за 1.86.
Анализ и прогноз матча полуфинала ЧМ-2021 США — Канада (05.06.2021)
Лето забрало у мая бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Чемпионат мира – 2021 в самом разгаре, добрались до полуфинальных матчей. Теперь борьбу за медали продолжают четыре коллектива. Сборная России сошла с дистанции, но скучно точно не будет.
Оба полуфинала ЧМ-2021 состоятся в субботу, 5 июня. В 14:15 мск в Латвии на льду площадки «Арена-Рига» начнут битву за выход в финал сборные США и Канады. Вывеска грандиозная. Американцы набрали темп и не собираются его сбавлять. Букмекеры справедливо считают их одними из главных претендентов на победу в турнире.
Единственная осечка на текущем чемпионате мира случилась в самой первой игре со сборной Финляндии. Тогда подопечные Джека Капуано уступили со счётом 1:2. Но здесь скорее нужно отдать должное финнам, которые смотрелись достойно. Практически не уступили по броскам в створ и регулярно выигрывали единоборства.
После этого американская сборная разгромила как раз Канаду (5:1), показав чудесную реализацию моментов. А дальше всё пошло по накатанной: шесть матчей — шесть побед. При этом удалось оформить 21 шайбу, а пропустили всего лишь шесть. На групповом этапе американцы вообще пропустили меньше всех.
А в четвертьфинале ЧМ-2021 от «звёздно-полосатых» досталось сборной Словакии. Словаки заслуженно вышли из группы А, но получили в первом же раунде плей-офф жуткие 1:6. Американцы в дебюте почти две минуты вхолостую откатали в формате «5-на-3», зато дальше продемонстрировали сумасшедшую реализацию. Показалось даже, что по ходу игры могли ещё прибавлять. Но этого не потребовалось.
Даже немного странно, что букмекеры не выделяют явного фаворита среди США и Канады. Хотя к родоначальникам хоккея на текущем чемпионате мира есть ряд серьёзных вопросов. Конечно, в четвертьфинал они вышли, но без везения не обошлось. Их фактически спасла Германия, обыгравшая прямого конкурента в последнем туре. Хотя при ничьей в основное время немцы и Латвия шагнули бы в четвертьфинал, а Канада отправилась бы домой.
А в четвертьфинале канадцы одолели сборную России. Но и здесь не всё так просто. Россияне открыли счёт во втором периоде и держали преимущество до 46-й минуты. Хотя играли, прямо скажем, тускло и неуверенно. Затем канадцы сравняли счёт, помогло удаление в составе соперника. Дело перешло в овертайм, где удачливее оказались «кленовые листья».
Россияне явно не показали свой максимум, а вот ждать такого же подарка от США команде Жерара Галлана явно не стоит. На наш взгляд, стоит подумать над победой американцев с нулевой форой за коэффициент 1.84. Для такой сборной Канады полуфинал ЧМ-2021 — реальный потолок. У США состав скромный, зато полный порядок с бригадой вратарей и дисциплиной.
Ещё один интересный вариант — индивидуальный тотал канадцев меньше 2.5 шайбы за 1.68. У «звёздно-полосатых» по-прежнему лучшая оборона на турнире. А в пропущенном голе от словаков скорее больше невезения, чем прямой заслуги самих словаков. А потому канадцам рассчитывать на выход в финал будет тяжело.
США — Канада: прогноз и ставка на матч полуфинала ЧМ-2021 5 июня 2021 года
Американская сборная на текущем чемпионате мира выглядит мощно: соперники разлетаются, а в обороне строгость и порядок. Сборной Канады повезло оставить позади Россию, но теперь на чудо рассчитывать будет трудно. Нулевая фора на США выглядит нормально. Коэффициент более чем крепкий, 1.84.
Ставка: победа США с форой (0) за 1.84.
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