Бельгия — Хорватия. Прогноз: Влашич не сможет разозлить Лукаку перед игрой с Россией

6 июня 2021 года состоится товарищеский матч Бельгия — Хорватия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех хорватов оценён экспертами в 4.75. А ставки на ничью принимаются за 3.82.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Бельгия — Хорватия 6 июня 2021 года

Букмекеры считают, что товарищеский матч Бельгия — Хорватия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз товарищеского матча Бельгия — Хорватия (06.06.2021)

Футбольный сезон встретил первый месяц лета, май отдал бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето-2021 из-за коронавируса.

Первый тур не за горами, так что сперва предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. В воскресенье, 6 июня, состоится сразу девять встреч. В Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» сборная Бельгии будет принимать сборную Хорватии, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



Первым делом, конечно, нужно уделить внимание бельгийцам, поскольку именно против них сборной России предстоит открывать групповой этап чемпионата Европы. Вообще в последнее время они заслужили самые лестные слова в свой адрес. Всё же футбол демонстрируют приличный, есть и результат. Поколение выросло шикарное.



На ЧМ-2018 в России подопечные Роберто Мартинеса завоевали бронзовые медали, в текущем розыгрыше Лиги Наций с запасом вышли в плей-офф. Здорово начали отбор к ЧМ-2022, набрав семь из девяти возможных очков за три тура. Теперь их вполне оправданно считают одними из претендентов на титулы. В том числе и на Евро.



А потому не стоит придавать большое значение ничьей со сборной Греции в прошлом товарищеском матче (1:1). Во-первых, бельгийцы привычно контролировали мяч, даже дважды забили, но один из голов отменили. Пропустили тогда со стандарта. Во-вторых, форма ещё придёт, вернутся некоторые лидеры.

А вот у сборной Хорватии после успешного выступления на ЧМ-2018 наметился определённый спад. Отчасти из-за смены поколений в составе, ведь сразу несколько ключевых футболистов завершили международную карьеру после финала мундиаля. Провалили Лигу Наций, не так уверенно смотрелись на отборе к Евро-2020.



Нынешний розыгрыш Лиги Наций тоже провалили с треском, чудом оставшись в лиге А на следующий сезон. А вот отборочный турнир к чемпионату мира – 2022 начали с поражения от скромной Словении (0:1), но компенсировали в следующих матчах против Кипра (1:0) и Мальты (3:0). К слову, хорваты находятся в группе с Россией.

Впрочем, пока что вернёмся к товарищеским играм. «Шашечные» также успели провести одну встречу против гордой Армении. Имели заметное территориальное преимущество, но довольствовались ничьей 1:1. Примечательно, что свой гол забили после подачи с углового.



Вот и сейчас хорваты не выглядят слишком убедительно. Букмекеры справедливо отдают предпочтение сборной Бельгии, мы не станем противиться этому решению и проверим комбинированную ставку «1Х и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.80. Шансы как минимум не проиграть у бельгийцев большие, но много голов не ждём.



С результативностью у Хорватии в последнее время не ладится, но и бельгийцам без Кевина Де Брёйне тяжеловато впереди. Тремя забитыми мячами команды вполне могут обойтись. Напомним, полузащитник получил травму в финале Лиги чемпионов, а потому может даже не сыграть в первом туре против России.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бельгия — Хорватия 6 июня 2021 года

Бельгийцы заслуженно считаются фаворитами в предстоящем матче против Хорватии. У хорватов до сих пор проблемы, команда выглядит нестабильно. Бельгийцам без Де Брёйне, конечно, тяжеловато, но, на наш взгляд, они сейчас смотрятся гораздо предпочтительнее. Однако много голов от соперников не ждём, до пиковой формы ещё далеко.



Ставка: Бельгия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.