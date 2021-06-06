Германия — Латвия. Прогноз: Мюллер и Лёв не станут мучить латышей перед Евро-2020

7 июня 2021 года состоится товарищеский матч Германия — Латвия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.01. Успех латвийцев оценён экспертами в 56.00. А ставки на ничью принимаются за 25.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Латвия 7 июня 2021 года

Букмекеры уверены, что товарищеский матч Германия — Латвия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 5.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.20. Победа хозяев всухую оценена букмекерами коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз товарищеского матча Германия — Латвия (07.06.2021)

Футбольный сезон встретил первый месяц лета, май отдал бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Напомним, турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето-2021 из-за коронавируса.



Первый тур не за горами, так что сперва предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. На понедельник, 7 июня, запланировано сразу восемь встреч. В Дюссельдорфе на стадионе «Эспирит-Арена» сборная Германии будет принимать Латвию, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Не так давно немцы объявили о том, что после чемпионата Европы Йоахима Лёва на посту главного тренера сменит Ханс-Дитер Флик, который в позапрошлом сезоне с мюнхенской «Баварией» оформил требл. Впрочем, у чемпиона мира 2014 года в качестве коуча бундестим есть все шансы пошуметь напоследок.



Хотя в последнее время Германия выступает под его руководством бледно, впору говорить о кризисе. На чемпионате мира — 2018 в России она даже не вышла из группы, проиграв Мексике и Южной Корее. Прошлый розыгрыш Лиги наций также стал провальным, а в текущем пришлось довольствоваться лишь вторым местом — пропустили вперёд Испанию.



Да и пока в отборочном раунде к ЧМ-2022 немцы тоже смотрятся не так уверенно. Разгромили сбавившую обороты Исландию (3:0) и забрали очки у Румынии (1:0). Но игра третьего тура против против Северной Македонии (1:2) явно не пойдёт в зачёт. Трудности с результативностью не исчезли и с возвращением в состав опытного Томаса Мюллера.



Нападающий «Баварии» в прошлом товарищеском матче против Дании вышел в старте, но забить не сумел. А немцы наиграли только на ничью (1:1). Несмотря на небольшое преимущество по владению мячом и ударам, они не смогли одержать победу, а датчанам фактически хватило одного опасного момента, чтобы использовать свой шанс.



Разумеется, даже в таком состоянии Германия оправданно считается фаворитом. Всё же латвийцы даже в Лиге наций находятся в самом последнем эшелоне европейских команд. К слову, в нынешнем розыгрыше нового турнира они заняли только третье место из четырёх.

За шесть игр набрали всего семь очков, хотя по соседству в группе были скромнейшие Фарерские острова, Мальта и Андорра. Да и во время стартовых туров отборочного раунда ЧМ-2022 команда Дайниса Казакевича особенно не удивила. Сперва по делу проиграла Черногории (1:2), потом потерпела рядовое поражение от Нидерландов (0:2).



Лишь только в третьем туре показали зубы команде Турции. По ходу встречи уступали со счётом 0:2, но сумели вырвать ничью (3:3). Хотя имеет смысл сказать, что турки в последнее время стабильностью тоже не радуют. Впрочем, ничья с таким серьёзным соперником — вполне себе достижение.



Немцы наверняка проведут в атаке большую часть времени предстоящего матча, этого у них не отнять. Но, на наш взгляд, Латвия может избежать крупного поражения. Всё же реализация у команды Йоахима Лёва страдает. П1 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 2.03 выглядит перспективно. Для победы в товарищеской встрече хватит и трёх-четырёх голов.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Латвия 7 июня 2021 года

После Евро Йоахим Лёв покинет пост главного тренера сборной Германии, у него есть отличная возможность пошуметь напоследок. Однако сейчас немецкая команда выглядит нестабильно как в атаке, так и в обороне. Со скромной Латвии всё понятно, но разгрома избежать она может. Немцы вряд ли станут гнаться за крупным счётом.



Ставка: победа Германии и тотал меньше 4.5 мяча за 2.03.