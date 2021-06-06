США — Германия. Прогноз: матч за бронзу ЧМ-2021 окажется гораздо веселее финала

6 июня состоится матч за третье место чемпионата мира — 2021 США — Германия. Начало игры — в 15:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу американской сборной в основное время можно с коэффициентом 1.69, а успех немцев оценён букмекерами в 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2021 США — Германия 6 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч за третье место ЧМ-2021 США — Германия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.57, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.28. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Гол в первые десять минут идёт за 1.79.

Анализ и прогноз матча за третье место ЧМ-2021 США — Германия (06.06.2021)

Лето забрало у мая бразды правления. Несмотря на совсем не зимнее время года, поклонники хоккея ликуют. Чемпионат мира — 2021 подошёл к завершению, добрались до финала и матча за третье место. Сборная России сошла с дистанции ещё в четвертьфинале, медали разыграют четыре коллектива. Но скучно всё равно не будет.



Матч за третье место на ЧМ-2021 запланирован на воскресенье, 6 июня. На льду площадки «Арена-Рига» в Литве за бронзовые медали сразятся сборные США и Германии. Самое первое вбрасывание запланировано на 15:15 мск. Полуфинальные игры получились захватывающими и подарили массу интересного.



Кто бы мог подумать, что сборная Германии вообще сможет добраться до 1/2 финала ЧМ-2021? Однако за время группового этапа она набрала 12 очков в семи турах и вышла с третьего места. А в четвертьфинале турнира по делу разобралась с крепкой сборной Швейцарии. Победила по буллитам, но во время игры имела существенное преимущество по броскам и показала характер.



В полуфинале выпало сражаться против сборной Финляндии, которая в группе В смотрелась практически безупречно. Здесь немцы снова вышли вперёд по броскам в створ ворот (28-17), но превратить это преимущество в результат не сумели. Большинство бросков не несли реальной угрозы и только разминали вратаря. При счёте 0:2 получилось забить лишь один гол. Да и тот — в неравных составах.



К сборной США вопросов и вовсе нет. Отличное выступление на групповом раунде и мощный четвертьфинал в исполнении американцев впечатлили. К слову, за семь туров в группе В они пропустили лишь восемь шайб, что является лучшим показателем среди всех команд. Бригада вратарей действовала надёжно, полевые помогали.



А в 1/4 финала ЧМ-2021 «звёздно-полосатые» не оставили шансов крепкой сборной Словакии (6:1). При этом по ходу встречи оставалось стойкое ощущение, что они в любой момент могут ещё прибавить. Шикарный отрезок прервали внезапно набравшие ход канадцы. За один шаг до финала турнира американская сборная проиграла со счётом 2:4.



Начали подопечные Джека Капуано бодро, уже ко второму периоду команды обменялись голами. Правда, во втором отрезке «кленовые листья» смотрелись чуть острее и забили снова. А в заключительной двадцатиминутке американцы пропустили снова и не сумели дожать соперника. Хотя моменты имела. Четвёртая шайба влетела уже в пустые ворота за 24 секунды до сирены.

Впрочем, США, как ни крути, оправданно считаются фаворитами в предстоящем матче за бронзу чемпионата мира. Мало того, что форма немцев была не такой стабильной в прошлых матчах, так ещё и класс американцев всё же чуть повыше. Но ещё один ключевой фактор — статистика личных встреч.



Дело в том, что «звёздно-полосатые» одержали пять побед в основное время за семь предыдущих очных матчей. А при таких раскладах П1 и обе забьют за коэффициент 2.07 выглядит заманчиво. Американцы — фавориты, но немцы уже доказали, что могут дать бой любому сопернику. На этот раз без забитой шайбы лёд они не покинут.

США — Германия: прогноз и ставка на матч ЧМ-2021 6 июня 2021 года

Американцы по праву считается фаворитами в битве за бронзу чемпионата мира. Результаты крепкие, да и качество игры с учётом всех факторов и подбора исполнителей находится на довольно высоком уровне. Однако немцы уже доказали, что могут дать бой любому сопернику, а потому вряд ли уйдут с площадки без заброшенных шайб.



Ставка: обе забьют и США победит за 2.07.