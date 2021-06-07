УНИКС — ЦСКА, Надаль с Джоковичем в Париже и другие матчи 7 июня: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: пять месяцев позади, июнь стремительно набирает обороты. Всё меньше времени остаётся до Евро-2020 и Олимпиады в Токио. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 7 июня.

На что ставить в футболе 7 июня

С ведущими европейскими чемпионатами разобрались, играют только в мелких клубных турнирах. Всё ближе старт чемпионата Европы, но пока в футболе затишье. Вариантов немного.

И всё же они есть. Национальные сборные проводят товарищеские встречи перед Евро-2020. На понедельник запланированы восемь игр. Громких вывесок нет. В 21:45 мск сборная Германии начнёт выяснять отношения с Латвией. Разница в классе тут колоссальная.



Сборная Украины встретится с Кипром (19:00). А Сербия уже в 10:00 начнёт выяснять отношения с Ямайкой. Всё остальное выглядит совсем уж скучно.



Сразу 13 матчей состоятся в Азии, там продолжается квалификация на чемпионат мира в Катаре. Выделим следующие игры: Япония — Таджикистан (13:30), Иран — Бахрейн (19:30), Китай — Филиппины (20:00) и Узбекистан — Сингапур (21:00).



Кроме того, можно заключить пари на чемпионаты Бразилии и Чили, но здесь встречи начинаются после полуночи.

Матчи по хоккею для ставок 7 июня

В Латвии завершился чемпионат мира по хоккею. Теперь всё внимание на НХЛ. В Кубке Стэнли ранних матчей не запланировано.

Обе игры второго раунда стартуют после полуночи. В 1:30 придёт время «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», в 3:00 начнут «Монреаль Канадиенс» и «Виннипег Джетс».

На что ещё ставить 7 июня

Всё внимание на теннис, здесь продолжается Открытый чемпионат Франции. Рафаэль Надаль против талантливейшего Янника Синнера, Новак Джокович против Лоренцо Музетти. Но будет игра и без участия итальянцев: аргентинец Диего Шварцман сразится с немцем Яном-Леннардом Штруффом. А вот Роджер Федерер ещё вчера снялся с турнира.



У женщин тоже интересно. Марта Костюк — Ига Свёнтек, Слоан Стивенс — Барбора Крейчикова, Онс Жабер — Кори Гауфф, Софья Кенин — Мария Саккари. Также стартует женский турнир в Ноттингеме.



Вторая финальная игра в Единой лиге ВТБ. УНИКС снова примет ЦСКА (19:00 мск). Первый матч красно-синие забрали очень уверенно, но казанцы умеют делать выводы.



В плей-офф НБА два матча, но оба стартуют после полуночи. «Бруклин Нетс» померится силами с «Милуоки Бакс» (2:30), а «Финикс Санз» — с «Денвер Наггетс» (5:00). Также можно поставить на европейские чемпионаты. Играют в Испании, Италии, Турции, Германии, Израиле, Литве и Греции.