Финляндия — Канада. Прогноз «Фонбет»: забудьте о голах в финале ЧМ-2021 в Латвии

6 июня сборные Канады и Финляндии встретятся в финале чемпионата мира. Матч в Риге начнётся в 20:15 мск. Сделать ставку на финал ЧМ-2021 можно в букмекерской компании «Фонбет».
В какой форме Канада
Сборная Канады выбила россиян в четвертьфинале (2:1 ОТ), а в полуфинале — американцев (4:2). Подопечные Жерара Галлана вышли в плей-офф с четвёртого места, хотя проиграли три первых матча на предварительной стадии Латвии (0:2), США (1:5) и Германии (1:3). После этого «кленовые листья» одолели Норвегию (4:2), Казахстан (4:2) и Италию (7:1), а в последнем матче уступили Финляндии (2:3 Б).
Форварды Коннор Браун и Эндрю Манджапане возглавляют список бомбардиров турнира с 13 (2+11) и 11 (7+4) очками соответственно.
В какой форме Финляндия
Команда Юкки Ялонена потерпела только одно поражение на ЧМ-2021 от Казахстана (1:2 Б) и выиграла остальные восемь встреч. На групповом этапе финны заняли первое место, победив США (2:1), Норвегию (5:2), Италию (3:0), Германию (2:1), Латвию (3:2 ОТ), Канаду (3:2 Б). В четвертьфинале хоккеисты Суоми одолели чехов (1:0), в полуфинале — Германию (2:1).
Финская сборная пропустила 11 шайб в девяти матчах и обладает самой надёжной обороной среди всех участников ЧМ-2021.
Канада — Финляндия: история личных встреч
В матче группового этапа в Латвии финны одержали волевую победу над Канадой (3:2 Б). Команда Суоми оказалась сильнее в трёх последних встречах на чемпионатах мира: в 2018 году — 5:1, и дважды в 2019-м — в группе 3:1, в финале — 3:1.
Прогноз и ставки «Фонбет» на матч Канада — Финляндия 6 июня 2021 года
Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.67. (Сделать ставку).
В ходе группового этапа «кленовые листья» преобразились, вышли в плей-офф благодаря поражениям соперников в последних матчах. С каждой игрой на ЧМ Канада становилась сильнее и по пути к финалу выбила двух главных фаворитов, успешно подстроившись под манеру игры соперников.
Финская команда во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира, при этом практически все хоккеисты суоми выступают в Европе. Как и в прошлом году, финны действуют максимально надёжно, потому и пропустили меньше всех на турнире.
В трёх из четырёх очных встреч команды забросили меньше пяти шайб в основное время. В финале на кону стоит золото чемпионата мира, поэтому ставка на тотал меньше 4.5 гола является наиболее оптимальной.
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