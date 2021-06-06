Украина — Кипр. Прогноз: соперник России по отбору ЧМ-2022 сдержит атаку Андрея Шевченко

7 июня 2021 года состоится товарищеский матч Украина — Кипр. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех киприотов оценён экспертами в 8.80. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Украина — Кипр 7 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Украина — Кипр получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.50.

Анализ и прогноз товарищеского матча Украина — Кипр (07.06.2021)

Футбольный сезон встретил первый месяц лета, май отдал бразды правления. Европейские чемпионаты благополучно завершились, в еврокубках отгремели финалы. А это значит, что пришла пора браться за чемпионат Европы — 2020. Турнир должен был состояться в прошлом году, но его перенесли на лето-2021 из-за коронавируса.



Первый тур не за горами, но сперва предстоит провести ряд товарищеских поединков в рамках подготовки к Евро-2020. На понедельник, 7 июня, запланировано сразу восемь встреч. В Харькове на стадионе «Металлист» сборная Украины будет принимать сборную Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



После мощного выступления в квалификации чемпионата Европы (а первое место и ноль поражений в группе с Португалией можно считать однозначным успехом) украинцы заметно сбавили ход. Во-первых, вылетели из Лиги А в Лиге наций, заняв четвёртое место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Следующий розыгрыш придётся начинать с лиги В. Хотя там повлиял коронавирус и спорное техническое поражение.

Во-вторых, команда Андрея Шевченко не так уверенно провела стартовые туры квалификации к ЧМ-2022. В первом туре отскочила против Франции, затем упустила победу на последних минутах основного времени с Финляндией. А в третьем туре сенсационно подарила очки скромному Казахстану. Все три игры завершились со счётом 1:1.



Разумеется, смотреть на результаты товарищеских встреч — последнее дело. Но последние две игры порадовали тоже не сильно. Сперва в смешанном составе украинцы еле наскребли на ничью с Бахрейном (1:1), а потом по делу разобрались с Северной Ирландией (1:0). Здесь уже состав оказался ближе к основному, но с результативностью всё равно было туго.



Кипр выглядит неоднозначно. В нынешнем розыгрыше Лиги наций вовсе вылетел в последний эшелон европейских сборных, заняв последнее место в группе с Черногорией, Люксембургом и Азербайджаном. Зато во время первых туров отборочного раунда к чемпионату мира — 2022 сумел не ударить в грязь лицом.



Сначала киприоты разделили очки со Словакией (0:0), местами даже смотрелись интереснее. Потом не развалились перед Хорватией (0:1). Моментов особо создать не получилось, но в обороне старались на совесть. А в третьем туре вовсе переиграли крепкую сборную Словакии, забив гол в раздевалку (1:0).

А в прошлом товарищеском матче сборная с одноимённого острова уступила крепкой Венгрии (0:1). И здесь отдельно стоит отметить сравнительно небольшое количество пропущенных мячей. За четыре последних поединка киприоты достали из сетки своих ворот только два мяча. Очень неплохо для команды такого уровня.



Украина, несомненно, сильнее. Наверняка с первых минут возьмёт инициативу в свои руки и будет владеть преимуществом все 90 минут. Однако, на наш взгляд, Кипр вполне может избежать крупного поражения. Ставка «П1 и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.90 выглядит нормально. Даже с Ярмоленко и Малиновским результативность украинцев хромает.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Украина — Кипр 7 июня 2021 года

По понятным причинам Украина выглядит гораздо предпочтительнее сборной Кипра. Однако у киприотов есть хорошая возможность избежать крупного поражения. Пропускают они в последних матчах не так много, хотя встречались и сильные соперники. А вот у украинцев даже с близким к оптимальному составом низкая результативность.



Ставка: победа Украины и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.