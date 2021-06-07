Россия – Бельгия. Прогноз букмекеров: потеря Кудряшова серьёзнее отсутствия Де Брёйне

12 июня сборная России начнёт свой турнирный путь на Евро-2020. В первом матче группы B соперником команды Станислава Черчесова станет один из фаворитов всего соревнования – сборная Бельгии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе, начало матча – в 22:00 мск. Прямую видеотрансляцию этого матча можно будет посмотреть на телеканале «Россия».

Букмекеры в своих коэффициентах видят явным фаворитом бельгийскую сборную. Поставить на победу подопечных Роберто Мартинеса можно с коэффициентом 1.70, это примерно 58% вероятности. Сделать ставку на сборную России можно с коэффициентом 5.50 (17%). На ничейный исход встречи предлагают коэффициент 3.90 (25%).



Аналитики не ждут результативной встречи: поставить на ТМ 2.5 гола в матче Россия – Бельгия можно с коэффициентом 1.83, а на ТБ 2.5 гола принимают ставки за 1.97. На то, что обе команды смогут забить, дают коэффициент 1.90, а на то, что хотя бы одна сборная не сможет забить, предлагают коэффициент 1.80.

Анализ и прогноз матча Россия – Бельгия (12.06.2021)

Сборная России стартует на Евро-2021 матчем со сборной Бельгии. Конечно, класс команд несопоставим, «красные дьяволы» обладают целой россыпью настоящих звёзд в составе. Правда, травма, которую получил Кевин Де Брёйне в финале Лиги чемпионов, потребует перестройки состава. Настоящего дублёра у футболиста «Манчестер Сити» нет, а к матчу с Россией он вряд ли будет готов на 100%. Роберто Мартинес наверняка не будет рисковать своим лидером в первой игре турнира: Де Брёйне понадобится команде в последующих встречах. Для России класса Азара, Лукаку и компании однозначно должно хватить.



Другой вопрос, что выстроить командную игру будет не так просто. И в этом шанс команды Станислава Черчесова. Сыграть строго и дисциплинированно, без глупых и грубых ошибок в обороне, и попытаться поймать свой шанс на контратаке. Собственно, с Де Брёйне или без него, план совершенно точно будет именно таким.



Другой вопрос, что Россия также понесла потерю. На разминке перед матчем с Болгарией травму получил Фёдор Кудряшов. Это серьёзная проблема для линии обороны команды. В тройке центральных защитников его позиции были незыблемы. Теперь можно на 100% сказать, что в основе будет Георгий Джикия, а вот на два оставшихся места есть три кандидата: Андрей Семёнов, Игорь Дивеев и Дмитрий Баринов. За Семёнова опыт и сыгранность с Джикией, но класса защитнику «Ахмата» явно не хватает. Дивеев перспективнее, но он молод и неопытен. Баринов в принципе не защитник, этот тактический ход команда наиграла на сборах перед Евро. Конечно, начинать атаки ему сподручнее, но в обороне будет сложно. Бельгия – не Болгария, здесь ошибки обязательно будут.



Исходя из этих двух потерь команд, можно предположить, что разгрома не будет, но при этом бельгийцы свои 1-2 гола забьют. Даже если будут проблемы с командной игрой, индивидуального мастерства там хватит на три команды. Гол Бельгии идёт за 1.15, а на то, что команда Мартинеса забьёт минимум 2 мяча, можно сделать ставку с коэффициентом 1.77.



Эти сборные встречались в отборе к Евро-2020, и, если вы помните, сборная России в обеих встречах смогла забить. Бельгийцы не так сильны в обороне, они увлекаются игрой в атаке и могут пропустить контратаку. Кроме того, на стороне нашей команды могут сыграть стандарты. У России в нападении будет Дзюба, который может заработать несколько перспективных штрафных. Да и первом матче турнира физическая готовность будет близка к максимальной, так что несколько раз за матч «перебегать» соперника – посильная задача. На гол России дают коэффициент 1.60, а на то, что обе команды забьют – 1.90.

Если говорить о тоталах, то не очень понятно, почему букмекеры не ждут результативной игры. Бельгийцы – одна из самых ярких сборных на турнире, которая играет всегда в атаку. Да, Россия поначалу закроется, но в дальнейшем и силы будут покидать футболистов, и, если ситуация окажется такой, что команда Черчесова будет уступать, нужно будет рисковать и оголять тылы. Так что ТБ 2.5 гола – неплохой вариант для ставки. Коэффициент очень вкусный – 1.97.



Что касается исхода матча, то здесь даже ничья станет для сборной России отличным результатом. Да, нашим парням могут помочь болельщики, всё-таки игра пройдет в Санкт-Петербурге. Но вероятнее всего всё же победа Бельгии, на неё дают коэффициент 1.70.



Ну а если вы хотите поставить на точный счёт, присмотритесь, например, к варианту 3:1 в пользу бельгийцев. На такой исход дают коэффициент 14.00. На 2:1 в пользу команды Мартинеса коэффициент 9.00, а сухая победа 2:0 идёт за 7.50.



До старта Евро-2020 остались считанные дни. Самое время проанализировать предстоящие матчи и выбрать исход. Удачных ставок!