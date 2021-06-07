Анастасия Павлюченкова — Елена Рыбакина. Прогноз: чудеса россиянки в Париже закончились

8 июня Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина сыграют в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рыбакиной — коэффициент на её победу составляет 1.73. На успех Павлюченковой можно поставить за 2.21.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Павлюченкова — Рыбакина 8 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Елена Рыбакина получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 1.97. Ставки на третий сет принимаются за 2.34.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова — Елена Рыбакина (08.06.2021)

Очередной турнир «Большого шлема» дарит болельщикам новую порцию неожиданностей и откровенных сенсаций. До четвертьфинала Открытого чемпионата Франции 2021 года в женском разряде добрались лишь единицы из признанных фаворитов. Россиянка Анастасия Павлюченкова и теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина не входили в число претендентов на титул, однако одна из них точно сыграет в полуфинале. Кто именно? Узнаем во вторник.

Выход Павлюченковой в четвертьфинал можно назвать относительной сенсацией. Россиянка не играла на этой стадии Открытого чемпионата Франции с 2011 года, а её грунтовые результаты последних лет оставляют желать лучшего. Тем не менее, на пути в 1/4 финала Анастасия обыграла четвёртую ракетку мира Арину Соболенко и 16-й номер мирового рейтинга WTA Викторию Азаренко. В каждом из этих матчей россиянка считалась явным аутсайдером.

Что касается Рыбакиной, то её дебютный выход в четвертьфинал сенсацией можно назвать лишь с натяжкой. Представительница Казахстана получила достаточно лёгкую сетку и лишь в четвёртом круге обыграла соперницу из топ-80 мирового рейтинга. Впрочем, стала ею живая легенда — Серена Уильямс. К чести Рыбакиной, юная теннисистка не растерялась и одолела американку в двух партиях — 6:3, 7:5.

Победа над самой Сереной однозначно должна придать психологических сил Елене — столь титулованных соперниц на больших турнирах она прежде не обыгрывала. Интересно, что Уильямс-младшая и Павлюченкова играют в схожий теннис — рискованный и сверхатакующий. И если теннисистке из Казахстана удалось справиться с Сереной (и своими нервами), то с россиянкой ей должно быть ещё проще.

Ещё один интересный факт — Павлюченкова и Рыбакина в дуэте выступают в парном разряде «Ролан Гаррос». Вряд ли это как-то скажется на результате очного противостояния, но всё же. Девушки уже пробились в 1/8 финала парных соревнований и имеют все шансы выйти в четвертьфинал. Знают они друг друга замечательно.

Теннисисты регулярно заявляют, что не смотрят в турнирную сетку дальше следующего матча и предпочитают идти к трофею шаг за шагом. Впрочем, вряд ли это касается ситуации, когда ты уже находишься в шаге от полуфинала «Ролан Гаррос». Победительница пары Павлюченкова — Рыбакина выходит на сильнейшую в противостоянии Паулы Бадосы и Тамары Зиданшек. Обе по зубам как Анастасии, так и Елене, а значит, значимость выхода в 1/2 финала должна быть на порядок выше.

Достаточно тяжело сделать предположение, сколько партий нас ждёт. Рыбакина все четыре предыдущих матча на «Ролан Гаррос» выиграла в двух партиях, тогда как Анастасия уже дважды доводила дело до решающего сета. Друг с другом девушки тоже ещё не играли, поэтому от истории личных встреч отталкиваться тоже нельзя.

Не станем мудрить и возьмём победу Рыбакиной с крепким коэффициентом 1.73. Подача у неё мощная, победа над Сереной Уильямс добавила уверенности. А главное — представительница Казахстана должна быть свежее. Павлюченкова уже пару раз доходила до третьего сета. И наверняка оставила дополнительные силы.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Анастасия Павлюченкова — Елена Рыбакина 8 июня 2021 года

Нас ждёт интереснейший матч, победительницей из которого выйдет теннисистка, допустившая меньше ошибок. Как показывает практика, регулярные ауты и сетки часто отбирают у россиянки возможность показывать максимальные результаты. Рыбакина более стабильна и вариативна — в 21 год Елена уже умеет качественно играть как в обороне, так и в атаке. Кажется, именно этот фактор и поможет добыть итоговую победу.

Ставка: победа Рыбакиной за 1.73.