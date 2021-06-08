Франция — Болгария, Польша — Исландия и другие матчи. Что смотреть 8 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 июня.

На что ставить в футболе 8 июня

До Евро-2020 всего 3 дня. Кто-то уже завершил цикл товарищеских матчей, а кто-то ещё играет. Сегодня Франция сыграет с Болгарией, Польша примет Исландию, Чехия – Албанию, а Венгрия сразится с Ирландией.

На что ставить в хоккее 8 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на среду «Тампа» может пройти в полуфинал Кубка Стэнли, если победит «Каролину», в этой серии счёт 3-1. А вот у «Колорадо» и «Вегаса» точно будет шестая встреча, там пока 2-2.

На что ещё ставить 8 июня

На «Ролан Гаррос» в четвертьфинале сыграет Анастасия Павлюченкова, она встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.



Баскетбольная женская сборная России сыграет товарищеский матч с Беларусью. Кроме того, продолжается плей-офф в мужских чемпионатах Испании и Италии. В НБА стартует серия второго раунда «Юта» — «Клипперс», а в паре «Филадельфия» — «Атланта» пройдёт второй матч, пока впереди «ястребы».



В волейбольной Лиге наций женская сборная России завершит третий этап турнира матчем со сборной Турции.