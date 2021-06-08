Новак Джокович — Маттео Берреттини. Прогноз: Федерер снялся, но сербу от этого не легче

Джокович в шаге от очередной битвы с Рафаэлем Надалем. Последняя преграда — девятая ракетка мира из Италии.

9 июня Новак Джокович и Маттео Берреттини сыграют в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.23. На успех Берреттини можно поставить за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Джокович — Берреттини 9 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Маттео Берреттини получится упорным: ставки на тотал больше 32.5 гейма принимаются за 1.74, тотал меньше 32.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. Ставки на пятый сет принимаются за 4.45.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Маттео Берреттини (09.06.2021)

Вторая неделя «Ролан Гаррос» в самом разгаре. В среду определятся все полуфиналисты турнира, причём один матч может очень сильно выделяться среди остальных — Новак Джокович близок к битве с Рафаэлем Надалем. Впрочем, для повторения прошлогоднего финала оба теннисиста должны выиграть четвертьфиналы. Соперником серба станет итальянец Маттео Берреттини.

Ранее теннисисты встречались лишь однажды, и случилось это на одном из любимейших соревнований серба — Итоговом турнире АТР. Совсем неудивительно, что Новак одержал сверхуверенную победу со счётом 6:2, 6:1. С тех пор итальянец набрался опыта и успел обыграть немало серьёзных теннисистов — дать бой Джоковичу на грунте он явно готов.

Ещё одним козырем в рукаве Маттео является тот факт, что на пути к четвертьфиналу он провёл всего 10 сетов. Лёгкие победы в трёх раундах и выход в 1/4 финала без борьбы — Роджер Федерер снялся почти за сутки до старта игры, чтобы подойти к старту травяной части сезона в наилучшем состоянии. У Берреттини было значительно больше времени на восстановление — предыдущий матч он провёл аж три дня назад.

Джокович же, напротив, испытал серьёзные проблемы в четвёртом круге. Серб проиграл две стартовые партии Лоренцо Музетти на тай-брейке и был вынужден отыгрываться со счёта 0-2. И пусть сделать это ему удалось более чем легко, три с половиной часа на корте явно дадут о себе знать в четвертьфинале. Силы поберечь не удалось.

Если же выносить последний матч Джоковича за скобки, то в целом его турнирный путь можно назвать достаточно простым. Теннис Сандгрен, Пабло Куэвас и Ричардас Беранкис — всех этих теннисистов серб обыгрывал с идентичным счётом 3-0. Наибольшее сопротивление, если счёт 6:3, 6:2, 6:4 в целом можно назвать сопротивлением, ему оказал уругваец.

Потенциальная встреча с Рафаэлем Надалем может стать большим подспорьем для Джоковича. Выдавать второй затяжной поединок кряду точно нельзя, все вопросы нужно снимать побыстрее. Однако уверенной игры итальянца должно оказаться вполне достаточно для того, чтобы навязать первой ракетке мира борьбу даже на столь дальней стадии Открытого чемпионата Франции.

Особенно стоит отметить уверенную игру на своей подаче. В трёх проведённых матчах он упустил лишь два гейма на своих мячах. Тот же Джокович отдал свою подачу трижды, при этом уровень соперников серба был не так высок. Если оба теннисиста продолжат качественно вводить мяч игру и в очной встрече, не исключён тай-брейк.

Потому возьмём две ставки. Прежде всего — тотал больше по геймам. На Берреттини ничего не давит, четвертьфинал с учётом сетки — хороший результат. Биться он будет до конца. Также возьмём тай-брейк. Подача у итальянца в порядке, брейков вряд ли окажется много.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Новак Джокович — Маттео Берреттини 9 июня 2021 года

Итальянский теннис на подъёме. А Маттео Берреттини — тот паровоз, который тащит на себе этот прогресс. Звание девятой ракетки мира обязывает 25-летнего спортсмена дать бой самому Новаку Джоковичу, а все сопутствующие факторы лишь способствуют такому развитию событий. Вряд ли предстоящий четвертьфинальный матч станет лёгкой прогулкой для серба, который лишь вчера провёл на теннисном корте более трёх с половиной часов.

Ставка 1: тотал больше 32.5 гейма за 1.74.

Ставка 2: тай-брейк в матче за 2.99.