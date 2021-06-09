«Ролан Гаррос», Лига наций и другие соревнования. Что смотреть 9 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 9 июня.

На что ставить в футболе 9 июня

Евро-2020 стартует уже послезавтра. Практически все участники уже вовсю готовятся к первой встрече, только сборная Португалии ещё проведёт последнюю прикидку в товарищеском матче с Израилем.



Кроме того, проходят отборочные матчи к ЧМ-2022 в Азии и зоне Северной и Центральной Америки.

На что ставить в хоккее 9 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на среду путёвку в полуфинал Кубка Стэнли могут оформить «Айлендерс». Клуб из Нью-Йорка ведёт со счётом 3-2 в серии с «Бостоном».

На что ещё ставить 9 июня

На «Ролан Гаррос» свои четвертьфинальные матчи проведут Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Серб сразится с итальянцем Маттео Берреттини, а испанец – с аргентинцем Диего Шварцманом. Если мэтры выиграют, то в полуфинале встретятся друг с другом.



Во втором раунде плей-офф НБА состоится второй матч в серии «Финикс» — «Денвер». Пока «Финикс» впереди 1-0.



В волейбольной Лиге наций мужская сборная России начинает третий этап турнира игрой с серьёзным соперником – сборной Франции.