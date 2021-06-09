Россия на Евро-2020. Прогноз: из группы выйдет, но не ждите повторения ЧМ-2018

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. А уже на следующий день своё выступление на Евро-2020 начнёт сборная России. Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B вместе со сборными Бельгии, Финляндии и Дании. Чтобы попасть в плей-офф, нужно занять одно из первых двух мест в группе. Может хватить и третьей строчки, но нужно попасть в четыре лучших команды из шести.

Коэффициенты букмекеров на выступление сборной России на Евро-2020

Конечно, сборная России не относится к фаворитам предстоящего первенства Европы. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 75.00, а вероятность того, что Россия сыграет в финале, оценивают коэффициентом 30.00. За 10.00 аналитики букмекерских контор предлагают поставить на то, что команда Станислава Черчесова сыграют в полуфинале, на четвертьфинал можно сделать ставку за 3.50.

Вероятность того, что Россия выйдет из группы в 1/8 финала, оценивают коэффициентом 1.40. На то, что россияне не пройдут в плей-офф, можно сделать ставку за 2.95.

Анализ перспектив сборной России на Евро-2020

Конечно, группа сборной России досталась непростая, но, положа руку на сердце, могло быть и хуже, ведь есть квартет с Францией, Германией и Португалией в составе. У нас же группа «средней паршивости», в ней есть явный лидер – Бельгия, есть андердог, готовый преподнести сюрприз – Финляндия, и есть две команды, которые, по оценке аналитиков, будут бороться за второе место – Дания и Россия. При этом два первых матча наша сборная проводит в Санкт-Петербурге, и это очень хорошо. А вот то, что потенциально решающий матч, с Данией, Черчесов и компания сыграют в Копенгагене – плохо. Тем более что датчане не собираются пускать в страну российских болельщиков.

Стартует сборная матчем с Бельгией. Хорошо это или плохо – вопрос спорный. На ЧМ-2018 у нас было идеальное расписание, позволившее вкатиться в турнир, сейчас такой возможности нет. С другой стороны, матч, вероятно, пропустит Кевин Де Брёйне, это может помочь. Но и без него бельгийцы намного мастеровитей, так что шанс сборной в одном – перебегать соперника и поймать свой шанс на контратаке. Физически команда будет готова на все 100 – это мы видели на ЧМ-2018, сейчас нет причин думать иначе. Но хватит ли этого? С Бельгией, скорее всего, нет. Даже ничья будет отличным результатом, а минимальный проигрыш можно будет расценить как неплохой исход.

Второй матч – с Финляндией – будет из категории must win. Дома финнов нужно будет обыгрывать обязательно, нашей команде это по силам, тем более при поддержке болельщиков. Что касается игры с Данией, то здесь, вероятно, может хватить и ничейного исхода. На Евро-2016 проходным баллом стали 3 очка, а 4 гарантировали путёвку в плей-офф. Набрать такое количество очков более чем реально. Так что можно рассматривать ставку на выход команды в 1/8 финала. Коэффициент, правда, небольшой – 1.40 всего. Зато надёжно. Если уверены, можно поставить и на ТБ 3.5 очка на групповом этапе. Коэффициент здесь заметно выше – 1.75.

А вот дальше будет сложно. Если наша сборная займёт 3-е место в группе, она может попасть либо на победителя группы F (Франция, Германия, Португалия – хрен редьки не слаще), либо на первое место из группы Е – вероятно, сборную Испании. Мы, конечно, помним, победу на ЧМ-2018, но тогда это было на нашей территории, а сейчас в Санкт-Петербург на этой стадии нам никак не попасть. Так что ставка на то, что Россия проиграет в 1/8 финала за 2.70 смотрится очень перспективно.

Ставки на выступление сборной России на Евро-2020

Группа у сборной России непростая, но выходить из неё вполне можно. Может хватить одной победы, к примеру, над Финляндией, если не проиграть крупно в оставшихся матчах. Ну а 4 очка должны стать гарантией выхода в плей-офф. Поэтому можно сделать надёжную ставку на выход из группы за 1.40, а можно рискнуть и поставить на ТБ 3.5 очка за 1.75.

А вот пройти дальше 1/8 финала будет очень сложно. Турнирная сетка может вывести на одну из топ-сборных, сценарий матча с Испанией на ЧМ-2018 вряд ли повторится. Поэтому лучшим вариантом будет ставка на то, что Россия проиграет в 1/8 финала. Коэффициент на этот исход очень хорош – 2.70.

Ставка 1: Россия выйдет из группы за 1.40.

Ставка 2: Россия проиграет в 1/8 финала за 2.70.