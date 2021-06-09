Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек. Прогноз: исторический шанс для россиянки!

10 июня Анастасия Павлюченкова и Тамара Зиданшек сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Павлюченковой — коэффициент на её победу составляет 1.61. На успех Зиданшек можно поставить за 2.44.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Павлюченкова — Зиданшек 10 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.77, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.13. Ставки на третий сет принимаются за 2.35.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек (10.06.2021)

Подавляющее большинство турниров «Большого шлема» после пандемии коронавируса уже подарило большое количество сенсаций. Не стал исключением и Открытый чемпионат Франции 2021 года. Достаточно сказать, что в первом полуфинале сыграют дебютантки этой стадии Анастасия Павлюченкова и Тамара Зиданшек.

Выход Павлюченковой в полуфинал можно считать неожиданным. Россиянка никогда не играла на этой стадии «Ролан Гаррос», да и в четвертьфинал в последний раз заходила в далёком 2011 году. Тем не менее на пути в 1/2 финала Анастасия обыграла четвёртую ракетку мира Арину Соболенко, 16-й номер мирового рейтинга WTA Викторию Азаренко и обидчицу Серены Уильямс Елену Рыбакину из Казахстана. Достойная коллекция скальпов. При этом в каждом из вышеуказанных матчей россиянка считалась явным аутсайдером.

И если выход в полуфинал Павлюченковой считается неожиданностью, то аналогичный успех в исполнении словенки Тамары Зиданшек сложно не назвать сенсацией. Ведь 23-летняя теннисистка никогда ранее не выигрывала на мэйджорах больше одного матча, а тут добыла сразу пять побед подряд.

Сложно сказать, что на пути к полуфиналу Зиданшек обыграла каких-то топ-теннисисток. Однако Бьянка Андрееску, Сорана Кырстя и Паула Бадоса являются серьёзными соперницами, особенно если говорить о грунте. Да, три из пяти побед были добыты лишь в решающем сете, но тем не менее. С характером тут полнейший порядок, в решающие моменты Тамара была хороша.

Павлюченкова и Зиданшек ещё ни разу не играли друг с другом, однако от этого предстоящий полуфинал станет только интереснее. Остроатакующий теннис Анастасии против достаточно оборонительной и спокойной игры в исполнении Тамары. Звучит любопытно.

Интересно, что предыдущие четыре соперницы Павлюченковой были сильно не похожи на Зиданшек. Томлянович, Азаренко, Соболенко и Рыбакина — всё это теннисистки, любящие пробивать по мячу с внушительной силой. И за четыре игры россиянка могла банально привыкнуть к такому стилю игры. Зиданшек же может удивить, затащив Анастасию в вязкий теннис с большим количеством розыгрышей.

Наличие опыта у Павлюченковой и фактическое отсутствие оного у Зиданшек поможет россиянке чувствовать себя увереннее, однако и представительница Словении не станет отдавать игру без борьбы. Кажется, нас ожидает достаточно затяжной матч.

От этого и оттолкнёмся. Можно проверить классический тотал больше по геймам, но планка установлена довольно высоко. Потому проверим третий сет. Шансы на успех сопоставимы, зато коэффициент заметно выше. 2.35 — это здорово.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Анастасия Павлюченкова — Тамара Зиданшек 10 июня 2021 года

Три из пяти матчей текущего «Ролан Гаррос» Павлюченкова выиграла в решающей партии, такой же результат и у Зиданшек. Кажется, в полуфинальной встрече нас тоже могут ожидать своеобразные качели, которые отправят зрителей в третий сет. Вот на него и поставим. Коэффициент замечательный.

Ставка: три сета в матче за 2.35.