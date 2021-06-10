ЦСКА – УНИКС, Павлюченкова – Зиданшек и другие матчи. Что смотреть 10 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 10 июня.
На что ставить в футболе 10 июня
Евро-2020 начнётся уже завтра! А сегодня в футболе ставить особенно не на что. Участники чемпионата свои товарищеские матчи уже отыграли. Поэтому сегодня можно следить разве что за встречами Гвинея-Бисау – Кабо-Верде и Южная Африка — Уганда. Кроме того, ряд матчей пройдёт в нашей ПФЛ.
На что ставить в хоккее 10 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на среду путёвку в полуфинал Кубка Стэнли может выписать себе «Вегас». «Рыцари» после 0-2 в серии с «Колорадо» выиграли уже три матча подряд. Если победят ещё в одном – отправятся дальше.
На что ещё ставить 10 июня
На «Ролан Гаррос» в полуфинале сегодня сыграет Анастасия Павлюченкова. Соперница нашей теннисистки – Тамара Зиданшек из Словении. В другом полуфинале сразятся Барбора Крейчикова и Мария Саккари. Кроме того, в финале микста Елена Веснина и Аслан Карацев сыграют с дуэтом Дезире Кравчик/Джо Сэлисбери.
Сегодня может завершиться сезон в Единой Лиге ВТБ. ЦСКА пока не оставляет шансов УНИКСУ, армейцы выиграли оба матча в Казани. Победят сегодня дома – они чемпионы. В плей-офф НБА «Бруклин» и «Юта» попробуют развить успех в сериях с «Милуоки» и «Клипперс» соответственно. Пока «Нетс» ведут 2-0, а «Джаз» — 1-0.
В волейбольной Лиге наций мужская сборная России сегодня сыграет со сборной Канады.
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