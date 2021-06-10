Турция — Италия. Прогноз: Доннарумму и Манчини спустят на землю в первом матче Евро-2020

11 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Турция — Италия. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.56. Успех турок оценён экспертами в 8.80. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Турция — Италия 11 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Турция — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют турки, сыграет коэффициент 2.06. Гол итальянцев оценён букмекерами коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.53.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Турция — Италия (11.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Пришла пора приниматься за долгожданный чемпионат Европы. Изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года. Будем надеяться, что долгое ожидание того стоило.

Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России, но она стартует 12 июня. Ну а пока — матч-открытие турнира! В пятницу, 11 июня, на поле стадиона «Олимпико» в Риме будут выяснять отношения сборные Турции и Италии. Первая игра группового этапа обречена получиться яркой.



Сборная Турции здорово провела квалификацию ЧЕ-2020. В группе Н заняла второе место, пропустив вперёд Францию и опередив Исландию. Но тут нужно сказать, что поражение потерпели всего одно, а отставание от французов составило всего лишь два очка. Остальные соперники, конечно, были не такие сильные, но результат в любом случае впечатляет.



Текущий розыгрыш Лиги наций прошёл не так ярко. В группе со сборной России турки заняли последнее место, а потому следующий цикл начнут в Лиге С — третьем эшелоне европейских сборных. За шесть туров набрали только шесть очков. Столько же было и у сборной Сербии, но дополнительные показатели сыграли за сербов.

Важно отметить последние матчи команды Шенола Гюнеша. Дело в том, что в трёх турах квалификации ЧМ-2022, прошедших в конце марта, она добыла семь из девяти возможных очков. В первой игре вообще одолела сборную Нидерландов (4:2), затем разгромила Норвегию (3:0). И только в третьем туре разделила очки со скромнейшей Латвией (3:3).



Контрольные встречи также прошли удачно: победы над Азербайджаном (2:1) и Молдавией (2:0), а также ничья с Гвинеей (0:0). Однако результаты сборной Италии тоже впечатляют. Во-первых, сразу надо сказать о том, что команда Роберто Манчини не знает поражений уже на протяжении 27 игр! Включая участие во всех турнирах (Лига наций, отборы к Евро-2020 и ЧМ-2022) и товарищеские встречи.



Во-вторых, итальянцы не пропускают уже восемь матчей подряд и непременно добывают победу. Хотя, конечно, упомянуть сдержанный уровень большинства оппонентов тоже следует. Но заслуг итальянского специалиста это всё равно не умаляет. В нынешнем розыгрыше Лиги наций сборная под его руководством вышла в плей-офф, а в группе отбора к ЧМ-2022 пока лидирует.

Плюс на стороне Италии домашнее поле. Футболисты сборной Турции выйдут на поле как номинальные хозяева, но встреча пройдёт в Риме, а болельщики смогут наполнить стадион «Олимпико» на 45%. То есть поддержка итальянской команде по коронавирусным временам будет обеспечена просто сумасшедшая.



И всё же трудно скрыть тот факт, что турки прогрессируют на международной арене. В составе ожидается много игроков, которые сейчас выступают в ведущих европейских чемпионатах. В атаке Йылмаз, Ундер, Чалханоглу, а в обороне — Челик и Сëюнджю. Защита, правда, в последнее время не самая надёжная, зато с результативностью проблем нет.



К слову, за десять предыдущих поединков во всех турнирах, включая товарищеские встречи, Турция оформила 20 голов. То есть в среднем за игру получается ровно по два мяча. На наш взгляд, разок огорчить Италию у неё дома она вполне может. А потому рискнём и проверим гол турок за коэффициент 2.06. Другой вопрос — хватит ли этого для набора очков?

Прогноз и ставки на матч 1-го тура ЧЕ-2020 Турция — Италия 11 июня 2021 года

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини стабильно показывает отличные результаты. Победы добываются регулярно, а с обороной порядок. Однако не брать во внимание прогресс сборной Турции на международной арене всё же нельзя. На наш взгляд, турки вполне могут удивить в текущем розыгрыше чемпионата Европы. Гол в ворота итальянцев им точно по силам.



Ставка: гол Турции за 2.06.