Сборная России снимется с Евро-2020 из-за формы Украины? Ещё одна провокация

На днях сборная Украины представила форму, в которой футболисты сыграют на Евро-2020. И эта форма сразу же вызвала большой резонанс в России. Многие сочли её провокацией. А теперь одна букмекерская компания принимает ставки на то, что Россия снимется с чемпионата Европы. Что это – провокация или просто попытка словить хайп? Разбираемся в сложившейся ситуации.

Что не понравилось в форме Украины?

Многих возмутили два момента. Во-первых, на форму нанесли границы страны, включив в них Крым. Во-вторых, на форму нанесли лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава», которые считаются националистическими.

Самим украинцам форма, кстати, понравилась. В ней уже успел сфотографироваться президент страны Владимир Зеленский. Всё понравилось и главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко.



«Меня вообще не интересует реакция России. Меня интересует наша реакция, наших болельщиков. Думаю, им форма понравилась. Я доволен», — сказал Шевченко.



Но это суждения оценочные, а куда важнее реакция УЕФА, ведь именно он согласовывает все формы участников. Так вот, никаких проблем в украинской форме в организации не увидели, она подошла под все правила.

Что говорят в России

Реакция была разной, но по большей части негативной. Светлана Журова, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Свищёв, Николай Валуев – все они высказались в негативном ключе, подчёркивая, что Крым – территория России. Есть и позиция представителя МИД РФ Марии Захаровой.



«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция — якобы это должно придать игрокам сил. Жаль, что только на это вся надежда. Приём не новый. Называется «тромплёй» (trompe-l'œil) — способ изображения и совокупность технических приёмов, создающих иллюзию невозможного, либо напротив — представление доступного, осязаемого, но на самом деле несуществующего. В русском языке есть простой аналог сложного термина — «обманка», — заявила Захарова.



Но были и другие мнения. Так, например, известный футбольный журналист Василий Уткин не увидел никаких проблем в форме Украины.



«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны — участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый «спорт вне политики»): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи», — отметил Уткин.

При чём тут вообще букмекеры?

Всё дело в том, что букмекерская компания Favbet (кстати, титульный спонсор УПЛ и киевского «Динамо») открыла приём ставок на то, что сборная России откажется от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы сборной Украины. Аналитики оценили вероятность такого развития событий коэффициентом 20.00, это примерно 5% вероятности.



Чем это было вызвано? Вероятно, заявлением президента РФС Александра Дюкова, которое было сделано уже после того, как УЕФА согласовал форму украинцев.



«Мы направили обращение в УЕФА, ждём ответа. Думаю, сегодня или завтра получим официальный ответ. РФС высказал свою позицию в этом письме. Мы увидели как в экипировке, так и в презентации формы определенные политические посылы. Считаем, что это не соответствует тем принципам и требованиям, которые есть как в правилах игры IFAB, так и в тех регламентах, которые регулируют экипировку в УЕФА. Если говорить о футболе, тех целях и задачах, которые мы решаем в РФС и европейском футболе, одной из целей и задач футбола является объединение. Соответственно, если говорить о тех посылах, которые были заложены в футболку и презентацию формы сборной Украины, то это те посылы, которые не говорят о политической нейтральности, а, наоборот, призывают к определенному расколу, что противоречит основным принципам, которые преследует европейский футбол», — заявил Дюков.



Это действительно позиция, но реален ли отказ России от участия в Евро-2020? Конечно, нет! И сам Дюков подтвердил это, сказав, что такой вопрос даже не рассматривался. Это слишком популистский шаг. Да и зачем портить карьеру игрокам, для многих из которых чемпионат Европы — это мечта детства?!

Кроме того, вероятность, что Россия и Украина встретятся на Евро-2020, невелика. Это может произойти не раньше четвертьфинала, куда и той, и другой сборной ещё нужно пройти. Этот матч может случиться в Баку или в Мюнхене.



Чем можно объяснить такой поступок букмекера? Провокация? Возможно, но вряд ли. Скорее всего, это просто попытка хайпануть на острой теме. Вряд ли кто-то в самой букмекерской компании считает, что снятие сборной России возможно. Так что это просто острая специальная ставка с небольшим максимальным лимитом. Линия открыта для привлечения внимания к компании. И с рекламной точки зрения здесь всё сделано абсолютно правильно.



Ну а сборным России и Украины лучше сосредоточиться на собственном футболе и выступлении на Евро-2020, чем на глупых обсуждениях. Евро-2020 стартует уже завтра и будем надеяться, что эта тема сойдёт на нет. Удачных ставок!