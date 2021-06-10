Рафаэль Надаль — Новак Джокович. Прогноз: Рафа снова раскатает серба на грунте

11 июня Рафаэль Надаль и Новак Джокович сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Надаля — коэффициент на его победу составляет 1.38. На успех Джоковича можно поставить за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Надаль — Джокович 11 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Рафаэль Надаль — Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 35.5 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 35.5 гейма оценён коэффициентом 2.10. Ставки на пятый сет принимаются за 3.30.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Новак Джокович (11.06.2021)

Свершилось! То, о чём говорили практически все сразу же после жеребьёвки турнирной сетки «Ролан Гаррос», случилось! Уже в ближайшую субботу нас ожидает досрочный финал Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Вывеска просто изумительная.

Про историю противостояния Рафы и Новака пора уже снимать фильмы. Страничка на Википедии уже давно есть, однако не упомянуть эти невероятные цифры в очередной раз просто нельзя. Теннисисты встречались друг с другом чудовищные 57 раз, при этом преимущество серба минимально — 29-28. На грунте, само собой, перевес на стороне Надаля — 19-7.

В последние годы все матчи Рафы и Новака проходят по одинаковому сценарию. Если игра проходит на грунте, побеждает испанец. Хард или трава — победа серба. За 15 предыдущих встреч исключений было только два. В обоих случаях именно Джокович побеждал на глиняном покрытии.

Интересно, что одна из его побед случилась именно на «Ролан Гаррос» — в четвертьфинале розыгрыша 2015 года Новак выиграл в трёх партиях. То поражение стало для Надаля вторым и до сих пор последним на Открытом чемпионате Франции. Дальше Рафа в Париже не уступал.

То самое второе поражение Надаля от Джоковича случилось в четвертьфинальном матче. Если же говорить о полуфиналах и финалах, то на этих стадиях испанский теннисист ещё не проигрывал — 13 попаданий в полуфинал и 13 итоговых трофеев. Сумасшедшая эффективность Короля грунта.

Говоря о турнирном пути теннисистов в текущем розыгрыше «Ролан Гаррос» следует отметить, что у Надаля он был тяжелее. Рафа обыграл набравшего ход Кэмерона Норри, юную звезду итальянского тенниса Янника Синнера и мастера игры на грунте Диего Шварцмана. Джокович может похвастаться разве что победой над Маттео Берреттини — остальные соперники не обладают приставкой «топ». При этом у серба больше проигранных партий — три против одной у представителя Испании.

О сопоставимости стилей теннисистов упоминать не стоит. 57 очных встреч говорят о полной готовности к любым сценариям на любом покрытии, а упирается всё лишь в текущую форму. А она хороша у обоих. Впрочем, когда такая ситуация складывается на грунтовом турнире, шансов на успех у Джоковича минимум.

Взять хотя бы прошлогодний финал Открытого чемпионата Франции, в котором также встретились Новак и Рафа. Оба теннисиста демонстрировали в ходе турнира классный теннис, однако в решающем матче испанец расставил всё на свои места — 6:0, 6:2, 7:5. Реальная борьба завязалась лишь в заключительной партии, да и там обошлось без тай-брейка.

Букмекеры, даже понимая весь уровень доминирования Надаля на грунте, оставляют определённые шансы и Джоковичу — первая ракетка мира как-никак. Мы же на такие простые цифры смотреть не будем и оттолкнёмся исключительно от текущих реалий. То есть поставим на уверенную победу Короля грунта. Вполне возможно, что ему хватит трёх партий.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль — Новак Джокович 11 июня 2021 года

В двух последних матчах Джокович испытал серьёзные проблемы. Очевидно, что Лоренцо Музетти и Маттео Берреттини — теннисисты совсем другого уровня, нежели Рафа Надаль. Если же текущий чемпион проведёт весь полуфинал на том же уровне, что и последние две партии со Шварцманом, первой ракетке мира не светит даже выигранная партия. Потому сюрпризов не ждём.

Ставка 1: победа Надаля с форой (-1.5) по сетам за 1.78.

Ставка 2: победа Надаля со счётом 3-0 за 3.30.