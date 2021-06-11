Дания — Финляндия. Прогноз: сборная России не дождётся подарков от датчан

12 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Дания — Финляндия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех финнов оценён экспертами в 9.50. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Дания — Финляндия 12 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Дания — Финляндия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют датчане, сыграет коэффициент 1.16. Гол финнов оценён букмекерами коэффициентом 2.22. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.60.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Дания — Финляндия (12.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Пришла пора приниматься за долгожданный чемпионат Европы. Изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года. Будем надеяться, что долгое ожидание того стоило.



Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России, а как насчёт битвы прямых конкурентов по группе В? В субботу, 12 июня, на поле стадиона «Паркен» в Копенгагене будут выяснять отношения сборные Дании и Финляндии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



Трудно не заметить мощный футбол в исполнении датчан в последнее время. На чемпионате мира в России вдоволь пошумели, выйдя из непростой группы. А в 1/8 финала уступили лишь по пенальти будущим финалистам турнира — хорватам. В Лиге наций также успели заявить о себе, стабильно создавая трудности более рейтинговым соперникам.



Да и во время нынешней квалификации ЧМ-2022 пока выглядят здорово. За три сыгранных тура набрали все девять возможных очков. Но это ещё ладно. А вот забить целых 14 голов и ни разу не пропустить — гораздо круче. Хотя среди противников были довольно неудобные Израиль (2:0) и Австрия (4:0). От Молдавии вовсе не осталось и мокрого места (8:0).



При этом стоит отметить успехи в контрольных встречах. Подопечные Каспера Юльманна скатали непростую ничью с уверенной в себе Германией (1:1), показав отличную игру в обороне. А после без особых проблем разобрались с довольно крепкой Боснией и Герцеговиной (2:0). С таким оппонентом команде Станислава Черчесова следует быть предельно осторожной.



Конечно, сборная Финляндии в последние годы тоже несколько прибавила. В квалификации Евро-2020 заняла второе место, оставив позади довольно крепких греков и боснийцев, а в нынешнем розыгрыше Лиги наций пропустила вперёд только Уэльс, который выступил почти безупречно. Не хватило четырёх очков.



Да и в заявке на чемпионат Европы у финнов есть довольно известные игроки. Некоторые из них рубятся в середняках Бундеслиги, а некоторые — даже в Англии. Ярким примером можно считать Теему Пукки, который снова зажигает в «Норвиче». Вместе с командой в прошлом сезоне он вернулся в АПЛ, забив 26 голов в 46 турах Чемпионшипа.

И всё же состав Дании гораздо крепче, здесь больше именитых игроков, лишь единицы из которых выступают в родной стране. Остальные же вполне успешно покоряют такие топовые чемпионаты, как итальянская Серия А, английская Премьер-лига и испанская Примера. К тому же за датчан будут играть ещё и родные стены. Плюс Каспер Шмейхель — классный и опытный вратарь.



Надо добавить, что в Копенгагене сборная Дании проведёт все три игры группового этапа чемпионата Европы. Власти страны разрешили допускать на стадион около 30 процентов от вместимости трибун. Разумеется, это не аншлаг, но хорошую поддержку датские болельщики своей национальной команде обеспечат. Ещё один плюс в копилку скандинавам.



При таких раскладах комбинированная ставка «П1 и тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.88 выглядит заманчиво. Ожидать голевого парада мы бы не стали, оборона у датчан весьма крепкая, рассчитывать на гол финской команде будет трудновато. Даже при наличии Пукки. Но шансы на успех в первом туре ЧЕ-2020 у Дании хорошие. Ждём чего-то вроде 2:0 или 1:0 в пользу хозяев. Но подстрахуемся на случай 2:1.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Дания — Финляндия 12 июня 2021 года

Нельзя не отметить относительно неплохие результаты сборной Финляндии в последние годы. Однако сборная Дании выглядит крепче. Отличный вратарь, очень ровный состав, внушительное представительство в ведущих европейских лигах. Кроме того, играть предстоит при родных болельщиках в Копенгагене, а это мощная поддержка. Ждём не разгромную, но уверенную победу хозяев.



Ставка: победа Дании и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.