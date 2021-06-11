Анастасия Павлюченкова — Барбора Крейчикова. Прогноз: тяжелейший финал для россиянки

12 июня Анастасия Павлюченкова и Барбора Крейчикова сыграют в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Крейчиковой — коэффициент на её победу составляет 1.85. На успех Павлюченковой можно поставить за 2.09.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Павлюченкова — Крейчикова 12 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Барбора Крейчикова получится упорным: ставки на тотал больше 21 гейма принимаются за 1.82, тотал меньше 21 гейма оценён коэффициентом 2.06. Ставки на третий сет принимаются за 2.35.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова — Барбора Крейчикова (12.06.2021)

Достаточно быстро пролетели две недели Открытого чемпионата Франции. Уже в субботу определится победительница грунтового мэйджора в женском одиночном разряде. Пара финалисток более чем сенсационная — на корте имени Филиппа Шатрие сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Чехии Барбора Крейчикова.

Уроженка Самары лишь в 29 лет сумела пробиться в первый финал ТБШ. Тут надо отдельно остановиться на том, как именно она это сделала. На пути к решающему матчу Анастасия обыграла четвёртую ракетку мира Арину Соболенко, 16-й номер мирового рейтинга WTA Викторию Азаренко и обидчицу Серены Уильямс Елену Рыбакину из Казахстана. В полуфинале жертвой россиянки пала ещё одна сенсация «Ролан Гаррос» — 2021 Тамара Зиданшек. При этом практически в каждом из вышеуказанных матчей Павлюченкова считалась явным аутсайдером.

Забавно: ещё позавчера мы говорили, что выход Зиданшек в полуфинал считается настоящей сенсацией. Что же до Крейчиковой и её финала? Суперсенсация? Получается так, ведь до текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» Барбора имела в своём активе всего два выхода во второй круг одиночных турниров «Большого шлема». А тут сразу же финал. Удивительный рывок даже по меркам богатого на сюрпризы женского тенниса.

Впрочем, не нужно думать, что на корте в субботу чешская теннисистка будет сильно нервничать. Опыта игры на решающих стадиях ТБШ у Барборы больше, чем у всех остальных полуфиналисток вместе взятых. Всё просто — в паре с Катержиной Синяковой она уже является двукратной чемпионкой мэйджоров. Чешки брали парный Уимблдон-2018 и в том же сезоне выигрывали «Ролан Гаррос».

Путь Крейчиковой к финалу оказался не менее тернистым. Барбора поочерёдно обыграла Кристину Плишкову, Екатерину Александрову, Элину Свитолину, Слоан Стивенс, Кори Гауфф и Марию Саккари. При этом в пассиве чешской теннисистки лишь два проигранных сета в шести встречах. Сложные соперницы и легко выигранные игры — чемпионская поступь.

Нельзя не отметить и стиль игры Барборы. Чешка возвращает крайне неудобные мячи на сторону соперниц, при этом не боится при возможности и остро атаковать. Павлюченковой будет крайне неудобно бить с пустых полусвечей, которые через раз возвращает Крейчикова. Под такие удары сложно подстроиться.

Впрочем, есть и слабости в игре Барборы. Прежде всего, крайне непросто даются длительные розыгрыши. Полуфинал с Саккари и вовсе стал образцовым — выиграла та теннисистка, которая меньше ошибалась.

Крейчикова ошибалась реже, однако для победы над Павлюченковой этого может не хватить. Анастасия умеет и любит атаковать. Особенно в удачный день.

В целом финальный матч может разбиться на несколько отрезков. В одном из них абсолютно всё будет получаться у Крейчиковой, тогда как Павлюченкова будет искать ключ к своеобразной обороне соперницы, а во втором уже россиянка будет доминировать, умело расправляясь с Барборой благодаря классным ударам с форхенда. Если всё пойдёт по такому сценарию, практически наверняка зрителей ожидают три сета.

На них и поставим, ведь коэффициент прекрасный — 2.35. Вариант попроще — классический тотал больше. Обе теннисистки получили уникальный шанс и будут сражаться до последнего. Потому определение чемпионки имеет все шансы затянуться.

Ставки на матч Открытого чемпионата Франции Анастасия Павлюченкова — Барбора Крейчикова 12 июня 2021 года

Возможно, финал окажется не самым зрелищным, зато нервов и напряжения будет в достатке. Женский теннис нередко дарит подобные игры — полное доминирование одной из теннисисток на старте, переход инициативы, куча эмоций. Кажется, ровном таким же будет и финал женского одиночного розыгрыша «Ролан Гаррос» — 2021. На наш взгляд, он затянется.

Ставка 1: три сета в матче за 2.35.

Ставка 2: тотал больше 21 гейма за 1.82.