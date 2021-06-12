Россия — Бельгия на Евро-2020, Павлюченкова в финале «Ролан Гаррос»: что смотреть 12 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 12 июня.

На что ставить в футболе 12 июня

Итак, Евро-2020 стартовал! А уже сегодня в бой вступает сборная России. Нашей команде предстоит сыграть против серьёзнейшего соперника — Бельгии. Плюс в том, что игра в Санкт-Петербурге. Болеем за наших!



Кроме того, сегодня в нашей группе сразятся Дания и Финляндия, а в матче группы А сыграют Уэльс и Швейцария.

На что ставить в хоккее 12 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном, но и здесь в Кубке Стэнли пауза. Разве что можно последить за плей-офф лиги Восточного побережья.

На что ещё ставить 12 июня

На «Ролан Гаррос» — финал женского одиночного разряда, и в нём сыграет россиянка! Анастасия Павлюченкова будет бороться за трофей в поединке с Барборой Крейчиковой. Желаем Насте удачи! Кроме того, проходят турниры в Штутгарте и Ноттингеме, это уже трава, здесь игроки ведут подготовку к Уимблдону.



В плей-офф НБА третий матч в серии «Юта» — «Клипперс», пока «джазмены» ведут 2-0. А в противостоянии «Бруклина» и «Милуоки» уже четвёртая игра, пока «сети» впереди 2-1.



В волейбольной Лиге наций женская сборная России начинает четвёртый этап матчем с Южной Кореей.