Бельгия — Россия. Прогноз «Фонбет»: Лукаку не оставит шансов Шунину и Черчесову

12 июня сборные Бельгии и России сыграют в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, начало — в 22:00 мск. Сделать ставку на первый матч сборной России на Евро можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

Россия попала в группу B, где сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. С 2020 года россияне провели девять официальных встреч — в рамках Лиги наций и отбора к ЧМ-2022. В шести матчах Лиги наций команда Станислава Черчесова показала нестабильную игру: две победы, две ничьи и два поражения. Набрать по три очка Россия смогла только в стартовых играх с Сербией (3:1) и Венгрией (3:2). В трёх матчах квалификации к ЧМ-2022 сборная России одержала две победы — над Мальтой (3:1) и Словенией (2:1). А также проиграла Словакии (1:2).



В рамках подготовки к Евро Россия провела две контрольные встречи. В матче с Польшей россияне сыграли вничью 1:1, в игре с Болгарией победили 1:0 за счёт реализованного пенальти на 84-й минуте.

В какой форме Бельгия

Бельгия вышла в финальную стадию турнира с первого места в группе I, став лучшей командой отбора по забитым голам — 40 в 10 матчах. После завершения квалификационного раунда к Евро бельгийцы провели девять официальных встреч в рамках Лиги наций и отбора к ЧМ. На этом отрезке команда Роберто Мартинеса потерпела всего одно поражение — от сборной Англии, входящей в топ-5 рейтинга ФИФА. В остальных восьми матчах Бельгия одержала семь побед и один раз сыграла вничью. Во всех семи победах бельгийцы забивали минимум два гола.



Перед Евро Бельгия провела две контрольные встречи — с Грецией (1:1) и Хорватией (1:0).

Россия — Бельгия: статистика личных встреч

За всю историю сборные провели семь очных встреч, в них Россия ни разу не выиграла. На счету Бельгии пять побед, дважды команды сыграли вничью.



На отборе к Евро Бельгия дважды победила Россию: со счётом 3:1 дома и 4:1 — на выезде. В трёх последних очных встречах с учётом контрольных матчей бельгийцы забивали россиянам минимум три гола.

Бельгия — Россия: ориентировочные составы на матч Евро-2020

Россия: Шунин, Семёнов, Джикия, Дивеев, Жирков, Фернандес, Зобнин, Оздоев, Головин, Ионов, Дзюба.



Бельгия: Куртуа, Вертонген, Вермален, Алдервейрелд, Торган Азар, Тилеманс, Дендонкер, Менье, Карраско, Лукаку, Мертенс.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Евро Россия — Бельгия 12 июня 2021 года

Ставка: победа Бельгии и общий тотал матча больше 2.5 гола за 2.70 (сделать ставку).

В стартовом матче группового этапа вряд ли случится сенсация. Даже без одного из ведущих игроков сборной Кевина Де Брёйне бельгийцы создадут много проблем для россиян, которые провели последние матчи довольно слабо. Игры нашей сборной оставили после себя много вопросов: отсутствие креатива в атаке, огрехи в обороне. В воротах у сборной России будет играть Антон Шунин, который может не выдержать давления. У Шунина недостаточно опыта выступления в крупных турнирах, да и против сборных уровня Бельгии Антон пока не играл. Шунин провёл всего 12 матчей за сборную, из них ни одного против топ-команд.



Россия наверняка сыграет вторым номером, но даже это не спасёт от нападения Бельгии, где на острие выступит лучший бомбардир сборной Ромелу Лукаку. Лукаку стал самым результативным игроком итальянского «Интера» в сезоне-2020/2021: 24 гола и 11 результативных передач. В помощь Лукаку есть Дрис Мертенс из «Наполи» и Торган Азар из дортмундской «Боруссии».

У России же почти нет игроков, способных играть на европейском уровне, — только Денис Черышев, который не в форме и вряд ли выйдет в старте на матч против бельгийцев, Александр Головин и Алексей Миранчук. Забить Бельгии сборная, в которой большинство игроков по своему уровню уступает футболистам из топовых европейских лиг, может, но победить — вряд ли.



Бельгия играет с Россией результативно — в двух матчах отбора бельгийцы забили россиянам семь голов. Скорее всего, и на этот раз команда Мартинеса сыграет в атаке эффективно и забьёт минимум два гола, как в пяти из шести последних официальных встреч. На стороне этого и разница в классе игроков, и статистика противостояния.



Весьма вероятно, что первая игра бельгийцев на турнире завершится с тоталом больше 2.5 гола. Ставка на ТБ 2.5 прошла и в стартовом матче Бельгии в квалификации к Евро, и в трёх из четырёх последних официальных игр бельгийской сборной. Кроме того, ставка на победу Бельгии с общим тоталом больше 2.5 гола прошла в двух последних очных встречах с Россией.