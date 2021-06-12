Австрия — Македония. Прогноз: вечный Горан Пандев задаст жару Давиду Алабе

13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Австрия — Северная Македония. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами австрийцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех македонцев оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Австрия — Северная Македония 13 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Австрия — Северная Македония не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют австрийцы, сыграет коэффициент 1.21. Гол македонцев оценён букмекерами коэффициентом 1.79. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Австрия — Северная Македония (13.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Пришла пора приниматься за долгожданный чемпионат Европы. Изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года. Будем надеяться, что долгое ожидание того стоило.



Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России, но футбола в ближайшие дни будет в достатке. Например, в воскресенье, 13 июня, на поле стадиона «Националь» в Бухаресте будут выяснять отношения сборные Австрии и Северной Македонии. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.



В последние годы австрийская сборная не радует сенсационными результатами. Предыдущее участие в финальном раунде чемпионата мира она принимала в далёком 1998 году, а на последнем чемпионате Европы 2016 года не сумела пройти дальше группового этапа, заняв последнее место в квартете. На этом пока всё.



Единственное, чем австрийцы могут гордиться, — неплохое выступление на отборочном раунде Евро-2020 и в текущем розыгрыше Лиги наций. В первом случае получилось закончить на второй строчке, пропустили вперёд сборную Польши. А во втором — заняли первое место в группе и добились повышения до лиги А, где играют топовые сборные.



Впрочем, в последних матчах снова наблюдается небольшой спад. В трёх стартовых турах квалификации ЧМ-2022 команда Франко Фода набрала только четыре из девяти возможных очков, пропустив сразу семь голов. Отличись даже Фарерские острова. А в двух товарищеских встречах, которые прошли после этого, австрийцы сами ни разу не забили. Этот факт, конечно, напрягает.



Сборная Северной Македонии, напротив, всеми правдами и неправдами старается заявить о себе на международной арене. Финальный раунд Евро-2020 станет для неё первым в истории. Во время квалификации заняли только третье место в группе. И лишь благодаря победам в дополнительных встречах против Косово и Грузии получили путёвку на турнир.



При этом стоит отметить довольно неплохой старт в квалификации ЧМ-2022. За три первых тура македонцы набрали шесть из девяти возможных очков, даже сенсационно обыграли в третьем туре сборную Германии со счётом 2:1. Смотрелись в атаке тогда не менее остро, чем немцы. Хотя те, разумеется, выступили сильно ниже возможностей.

Вообще с результативностью у македонцев проблем в последних матчах не наблюдается. Конечно, соперники порой были не самые грозные, но за 13 предыдущих встреч сборная умудрилась потерпеть всего лишь два поражения, забив при этом 26 голов. То есть в среднем за раз получалось забивать ровно по два мяча.



При таких раскладах можно даже подумать над голом Северной Македонии за коэффициент 1.79. Да, две прошлых очных встречи завершились победами Австрии. Но, во-первых, в обоих случаях австрийцы пропускали, а, во-вторых, сейчас у них оборона тоже хромает. Македонцы же прогрессируют, вполне могут пошуметь.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Австрия — Северная Македония 13 июня 2021 года

Австрия, конечно, выглядит крепче Северной Македонии, но у македонцев есть хорошие шансы пошуметь на первом в их истории групповом этапе чемпионата Европы. Оборона австрийцев не так стабильна, а македонцы, напротив, в последнее время прогрессируют. На гол наиграть вполне могут. Коэффициент крепкий, 1.79.



Ставка: гол Северной Македонии за 1.79.