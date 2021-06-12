Англия — Хорватия. Прогноз: Гарри Кейн отомстит Модричу и Перишичу на Евро-2020

13 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Англия — Хорватия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех хорватов оценён экспертами в 6.30. А ставки на ничью принимаются за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Англия — Хорватия 13 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Англия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.71. Если забьют англичане, сыграет коэффициент 1.19. Гол хорватов оценён букмекерами коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.35.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Англия — Хорватия (13.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Пришла пора приниматься за долгожданный чемпионат Европы. Изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года. Будем надеяться, что долгое ожидание того стоило.

Разумеется, всё внимание отечественных болельщиков приковано к сборной России, но футбола в ближайшие дни будет в достатке. Например, в воскресенье, 13 июня, на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне пройдёт поединок между сборными Англии и Хорватии. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.



Подопечные Гарета Саутгейта подходят к Евро-2020 в отличном состоянии. Во время квалификации они стали одной из самых результативны команд, одержав семь побед в восьми турах. Правда, в Лиге наций не удалось навязать борьбу Бельгии за выход в плей-офф. Хотя в одной из встреч с Де Брёйне и компанией справились.



Зато последние результаты англичан оставляют хорошее впечатление. Во-первых, они идут на серии из шести побед. Забили за это время 15 голов, а пропустили всего лишь один. Во-вторых, в 11 предыдущих играх во всех турнирах, включая товарищеские, потерпели только два поражения. В остальных девяти случаях — победы.

При этом в составе много как молодых талантливых, так и опытных игроков. Любопытно, что в ориентировочный стартовый состав по мнению большинства экспертов попали сразу шесть футболистов, игравших в финале Лиги чемпионов, а это говорит о многом. Особенно внушительно выглядит линия атаки у «трёх львов». Нашлось место и для Гарри Кейна, который провёл мощный сезон в АПЛ.



Сборной Хорватии наверняка будет гораздо тяжелее, чем в полуфинале чемпионата мира — 2018. Тогда хорваты обыграли англичан в дополнительное время и вышли в финал, но сейчас команде заметно не хватает стабильности. В девяти последних матчах во всех турнирах она выиграла только два раза, а проиграла — пять.



«Шашечные» провалились в Лиге наций, чудом избежали вылета в лигу В. Да и во время отборочного турнира к ЧМ-2022 показали себя не так хорошо. В стартовом туре уступили не самой сильной Словении (0:1), а в двух следующих обыграли Кипр (1:0) и Мальту (3:0). Но понятно, что уровень соперников оставлял желать лучшего.

Стоит ещё сказать, что битва пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне — главном стадионе Евро-2020. И фактически на домашнем поле англичан. Конечно, местные власти разрешили только 25% от вместимости трибун, но пример Италии доказал, что болельщики — неотъемлемая часть футбола.



При поддержке родных трибун в Риме итальянцы в матче-открытии турнира против Турции не давали своему сопернику даже возможности вздохнуть. Турки тогда нанесли всего три удара по воротам, хотя в последние годы показывают приличный футбол. Разумеется, трудно будет сдержать хорватов похожим образом, но эффект от болельщиков непременно будет.



Ждём от сборной Англии отличного футбола, рискнём и проверим лобовую победу за коэффициент 1.70. Другой интересный вариант — ИТБ1 1.5 мяча за 1.98. С результативностью у англичан полный порядок, а вот у Хорватии оборона в последнее время часто проседает. Что-то в духе 2:0 или 2:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставка на матч ЧЕ-2020 Англия — Хорватия 13 июня 2021 года

Англия при Саутгейте выглядит недурно, последние результаты хороши. С результативностью проблем нет, в составе масса талантливых игроков. Плюс на стороне англичан будут играть родные трибуны стадиона «Уэмбли», пусть и заполненные на четверть. Нестабильной Хорватии, на наш взгляд, будет очень тяжело.



Ставка: победа Англии за 1.70.