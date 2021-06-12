Новак Джокович — Стефанос Циципас. Прогноз на финал: великий серб покорит Париж

13 июня Новак Джокович и Стефанос Циципас сыграют в финальном матче Открытого чемпионата Франции. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.30. На успех Циципаса можно поставить за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Стефанос Циципас 13 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.83, тотал меньше 36.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Ставки на пятый сет принимаются за 3.30.

Анализ матча «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Стефанос Циципас (13.06.2021)

Позади две недели отборного грунтового тенниса. А значит, в воскресенье нас ожидает финал мужской одиночной сетки «Ролан Гаррос». Участники если не сенсационные, то неожиданные — первая ракетка мира Новак Джокович сыграет с пятым номером рейтинга ATP Стефаносом Циципасом.

Место Циципаса в финале более чем заслуженно. Грек проиграл всего три сета на пути к решающему матчу, два из них отдав Александру Звереву в полуфинале. Именно отдал, ведь достаточно сложно объяснить резкий спад в игре Стефаноса в третьем и четвёртом сетах.

Казалось, Зверев выиграет и решающую партию, однако Циципас сумел взять себя в руки в решающий момент. И таки пробился в дебютный для себя финал ТБШ, прекратив раздавать подарки оппоненту. Этого хватило для важнейшего успеха.

Джокович в полуфинале встречался с Королём грунта, 13-кратным чемпионом Открытого чемпионата Франции Рафаэлем Надалем. В победе испанца мало кто сомневался — вопрос был лишь в том, как долго продлится игра. Матч оказался затяжным, продлился четыре партии, однако три из них сенсационно взял именно Новак. Надаль выиграл первую партию, после чего проиграл три кряду — ещё большая сенсация.

«Это лучший матч, который я сыграл на «Ролан Гаррос», он входит в топ-3 всех моих матчей, учитывая стадию, соперника и атмосферу», — откровенно сказал Джокович. Спорить с ним тяжело, ведь уровень тенниса, который показывали оба спортсмена, оказался феноменальным.

Джокович и Циципас играли друг с другом восемь раз, при этом грек одержал три победы против пяти у серба. Что касается грунта, то на этом покрытии было три матча — три победы Джоковича. Особенно нужно выделить игру Новака и Стефаноса в полуфинале прошлогоднего розыгрыша «Ролан Гаррос».

Тогда теннисисты провели на корте четыре часа, при этом грек сумел уйти со счёта 0-2 по партиям. На решающий сет Циципаса не хватило, борьбы не завязалось (1:6). Однако он в очередной раз продемонстрировал готовность сражаться на равных с лучшими теннисистами мира.

В целом преимущество Джоковича прослеживается. Особенно если учитывать тот факт, что серб выиграл последние три игры с греком, а на грунте и вовсе ещё ни разу ему не проигрывал. Оба провели тяжелейшие полуфиналы, однако если для Стефа он был затяжным по причине просадки его собственного уровня, то Новак продемонстрировал готовность играть в свой лучший теннис на протяжении четырёх с половиной часов. Без единой паузы.

Именно стабильность является главным ключом к победе в матче, в котором встречаются два теннисиста с приблизительно равным уровнем игры. И именно она поможет Джоковичу выиграть свой второй «Ролан Гаррос». Серб не простит Циципаса за спад типа того, что был в 3-4 сетах матча со Зверевым. Каждая ошибка грека будет наказываться, а вернуться в игру будет всё сложнее и сложнее.

Ставки на финал Открытого чемпионата Франции Новак Джокович — Стефанос Циципас 13 июня 2021 года

Джокович понял, какой уровень тенниса может демонстрировать на грунте. Четыре с половиной часа безостановочной зарубы с самим Надалем — выйти победителем из такого матча дорогого стоит. Вряд ли теперь Новаку кто-то страшен. Даже один из самых многообещающих игроков мира. У Циципаса есть шансы взять разве что один сет — всё остальное ему попросту не отдадут.

Ставка: победа Джоковича с форой (-1.5) по сетам за 1.65.