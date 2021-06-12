Нидерланды — Украина. Прогноз: Зинченко и Малиновский ничем не хуже Депая и Промеса!

13 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Нидерланды — Украина. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех Украины оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 3.93.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Нидерланды — Украина 13 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Нидерланды — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 2.18, на пенальти — за 2.75.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Нидерланды — Украина (13.06.2021)

Чемпионат Европы стартовал, весь ближайший месяц мы будем наблюдать за футболом высочайшего уровня — будь то групповой этап или же плей-офф. В воскресенье среди прочих сразятся сборные Нидерландов и Украины. Игра состоится в Амстердаме, начало — в 22:00 мск.



Вполне возможно, что текущий состав сборной Украины является сильнейшим за последние лет 15. Не стоит забывать, как подопечные Андрея Шевченко пробились на турнир: на отборочном этапе они обыграли и обошли действующего победителя чемпионата Европы — сборную Португалии. Украинцы молоды и в то же время опытны — именно такие команды и достигают зачастую успехов на крупных форумах.



У Нидерландов несколько схожая ситуация — в составе смешаны опытные и молодые футболисты. А лидером оранжевых является Мемфис Депай, выдавший феноменальный сезон в составе «Лиона». Подопечные Франка де Бура на бумаге сильнее всех в группе, однако сенсации или же просто неожиданности на турнирах такого уровня бывают сплошь и рядом.



Нидерланды, особенно после травмы Вирджила ван Дейка, не могут похвастать суперзвёздным составом, однако и с достаточно средним уровнем исполнителей солидный уровень игры на больших турнирах показывают регулярно. К Евро-2020, впрочем, команда де Бура, как кажется, подошла в не самой оптимальной игровой форме.



Шутка ли — всего три победы в пяти последних матчах (в том числе над Гибралтаром) при поражении от Турции со счётом 2:4. Если взглянуть на 10 последних встреч сборной Нидерландов, увидим ещё более скромные результаты. Пять побед при четырёх ничейных результатах и том же поражении в Стамбуле.



У украинцев последние результаты ещё более скромные. Всего три победы в 10 предыдущих играх. С одной стороны, это выглядит неубедительно. В то же время в соперниках у команды Шевченко по большей были топ-сборные и даже им украинцы давали бой. Чего только стоит победа над Испанией (1:0) и ничья с Францией (1:1).



Огромным бонусом для сборной Нидерландов станет тот факт, что важнейшая игра группового этапа состоится в Амстердаме. К такому дисбалансу в ходе подготовки к соревнованиям было много вопросов, однако организаторы оставили всё в силе. Например, сборные Англии и Италии и вовсе проведут все три матча группового этапа у себя дома.

Как бы то ни было, каждая из сборных отчётливо понимает важность удачного старта на групповом этапе чемпионата Европы, особенно когда в нём встречаются основные фавориты квартета. Украинцы готовы к матчу и сделают всё ради набора хоть каких-то очков. Предлагаем сделать ставку на любой исход игры, кроме поражения команды Шевченко.



Между прочим, на классический Х2 букмекеры предлагают отличный коэффициент 2.35, хотя оранжевые при де Буре совсем не блещут. В принципе, линия позволяет даже взять Ф2 (+1) со вполне рабочим коэффициентом 1.79. Между прочим, голландцам придётся обойтись без де Лигта.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Нидерланды — Украина 13 июня 2021 года

Сборная Украины в последнее время впечатляет. Она неплохо играет как первым номером, так и от обороны. А значит, в арсенале Шевченко есть одна очень важная опция — его подопечные могут серьёзно удивить практически любого соперника. Не исключено, что именно по такому сценарию будет складываться игра в Амстердаме.



Ставка: Украина не проиграет за 2.35.