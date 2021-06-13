Шотландия — Чехия. Прогноз: Скотт Мактоминай не пожалеет Соучека и Крала на Евро

14 июня состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Шотландия — Чехия. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95. Успех чехов оценён экспертами в 2.91. А ставки на ничью принимаются за 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Шотландия — Чехия 14 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 1-го тура чемпионата Европы Шотландия — Чехия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют шотландцы, сыграет коэффициент 1.46. Гол чехов тоже оценён букмекерами коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Шотландия — Чехия (14.06.2021)

На дворе лето, все европейские клубные чемпионаты давно завершились. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.



Первые матчи уже отгремели, сборная России тоже успела отметиться — уступила Бельгии с разгромными 0:3. Скрасить ожидание следующей попытки россиян набрать важные очки можно просмотром других встреч. Например, в понедельник, 14 июня, на поле стадиона «Хэмпден Парк» в Глазго будут выяснять отношения сборные Шотландии и Чехии.



Во время квалификации Евро-2020 шотландцы были в группе с российской сборной и заняли третье место. Отстали от команды Станислава Черчесова на девять очков, а от лидирующей Бельгии — на все 15. А потому за путёвку пришлось сражаться в дополнительных играх мини-плей-офф. Там они на тоненького прошли крепкие сборные Израиля и Сербии, выиграв оба раза по пенальти.



Громкими победами «тартановая армия», конечно, не радовала, зато последние результаты у неё весьма приличные. В пяти предыдущих играх одержала две победы и три раза сыграла вничью. Любопытно, что один из мирных результатов пришёлся на дружескую встречу с Нидерландами (2:2). В общем, недооценивать команду точно нельзя.



Состав у Шотландии относительно крепкий, но звёздых игроков там по пальцам пересчитать. А потому, пожалуй, главным оружием можно считать волевой характер и бойцовские качества. Против более именитых соперников будет тяжело, но пободаться с сопоставимыми оппонентами она вполне может.



Сборная Чехии же в последнее время выглядит нестабильно. В квалификации Евро-2020 заняла второе место в группе, но тут надо бы сказать, что среди серьёзных соперников была только команда Англии. Да и отрыв от ближайшего преследователя — Косово — составил всего лишь четыре очка. Не так много, но задачу выполнили.



Правда, в нынешнем розыгрыше нового европейского турнира, Лиги наций, чехи умудрились добиться определённых успехов. За шесть туров набрали 12 очков, опередив как раз сборную Шотландии. А потому в следующем сезоне у них будет возможность сражаться с более сильными соперниками в одной из групп лиги А.

Однако примечательно здесь то, что оба поражения за шесть туров группового раунда турнира чешская команда потерпела именно от шотландцев. Сперва со счётом 1:2, а потом — 0:1. Хотя острых моментов больше непременно создавали чехи, но реализовать свои шансы не удалось. Плюс в предстоящем поединке на стороне Шотландии выступят домашний стадион и поддержка болельщиков.



А при таких раскладах мы бы проверили нулевую фору на хозяев за коэффициент 1.96. Чехия сейчас не впечатляет. Подстрахуемся на случай ничейного исхода. Если счёт в матче окажется равным, произойдёт возврат средств. Но ждём победу Шотландии с минимальным счётом. Альтернативный вариант — 1Х и тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Шотландия — Чехия 14 июня 2021 года

Шотландия, конечно, громкими победами не радует, но в последнее время стабильно показывает характер в матчах с разными соперниками. У чехов же сейчас проблемы со стабильностью, на наш взгляд, на данный момент они не выглядят сильнее. Кроме того, на стороне шотландцев будет поддержка болельщиков. Вот и возьмём успех хозяев с нулевой форой.



Ставка: победа Шотландии с нулевой форой за 1.96.