Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф. Прогноз: россиянин накажет немца за вылет Рублёва

15 июня Даниил Медведев и Ян-Леннард Штруфф сыграют в матче первого круга травяных соревнований категории АТР 500 в Галле (Германия). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.25. На успех Штруффа можно поставить за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Галле Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф 15 июня 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.96, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на третий сет принимаются за 2.68.

Анализ матча в Галле Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф (15.06.2021)

Открытый чемпионат Франции позади, а значит, значительно улучшится настроение как минимум у одного российского теннисиста. Ведь грунта больше не будет. Уже во вторник второй номер рейтинга ATP Даниил Медведев стартует на соревнованиях в Галле (Германия).

Жеребьёвка травяных соревнований подарила уроженцу Москвы отомстить за своего соотечественника. Медведев стартует матчем с Яном-Леннардом Штруффом, который две недели назад выбил из розыгрыша «Ролан Гаррос» Андрея Рублёва. Никакой результат кроме победы Медведева не устраивает — он выступает в Галле в ранге первого сеяного, а значит, и вылетать по итогам первого же раунда как-то негоже.

Впрочем, есть на сей счёт мнение и у Штруффа, который более чем комфортно чувствует себя на траве. Имеет немец и опыт победы над Медведевым — случилось это, впрочем, ещё в 2016 году, на хардовом турнире категории «челледжер». В целом же теннисисты играли друг с другом пять раз. Та победа так и осталась для Яна-Леннарда единственной. На траве, тем не менее, Медведев и Штруфф ещё не пересекались.

Уверенное и, в какой-то мере, сенсационное выступление Медведева на Открытом чемпионате Франции (четвертьфинал) должно придать серьёзную уверенность накануне старта травяного сезона. Учитывая то, как комфортно себя Даниил чувствует на быстрых покрытиях, подготовка к Уимблдону может пройти более чем здорово. Было бы здорово начать её с победы над достаточно серьёзным соперником.

Ведь немец явно набрал форму. Он не ограничился на «Ролан Гаррос» одной лишь победой над Рублёвым. Штруфф добрался аж до четвёртого раунда грунтового мэйджора, повторив свой лучший результат на кортах Парижа. И если Андрея он неожиданно обыграл в пяти партиях, победы над Факундо Баньисом и Карлосом Алькарасом дались гораздо проще — в трёх сетах.

Нельзя не отметить и результаты последних встреч Медведева и Штруффа. На соревнованиях в Цинциннати 2019 года Даниил разгромил соперника со счётом 6:2, 6:1, после чего похожий счёт был зафиксирован в матче теннисистов уже на выставочном турнире в Саудовской Аравии — 6:3, 6:1. Легко и непринуждённо.

Безусловно, одним из главных козырей Штруффа является подача и последующий выход к сетке. Если такая нехитрая комбинация исправно работала на грунте, то на траве количество «сёрв энд воллей» должно увеличиться как минимум втрое. Тем не менее, Даниил прекрасно понимает, с кем будет играть, а значит и принимать будет под заднюю линию. Так было в Цинциннати, так было в Саудовской Аравии и так должно быть в ближайший понедельник в Галле.

Большого количества брейков тут быть не должно, потому брать победу Медведева с большой форой не рискнём. Ведь тай-брейк тут вполне вероятен А вот ставка на успех россиянина в двух сетах — совсем другое дело. Да и коэффициент более чем приличный — 1.76.

Ставки на матч турнира в Галле Даниил Медведев — Ян-Леннард Штруфф 15 июня 2021 года

Сразу несколько последних матчей уходили в копилку Медведева практически без борьбы. Да, теннисисты ещё не встречались на травяном покрытии, однако и из матчей на харде можно сделать определённые выводы. Россиянин явно намерен уверенно стартовать на соревнованиях в Галле, на которых он посеян под первым номером. Ждём успеха Даниила в двух партиях.

Ставка: победа Медведева со счётом 2-0 за 1.76.