Аргентина — Чили. Прогноз: неужели Лионель Месси выиграет Кубок Америки?

15 июня состоится матч 1-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина — Чили. Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами аргентинцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех чилийцев оценён экспертами в 6.05. А ставки на ничью принимаются за 3.72.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Америки Аргентина — Чили 15 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч первого тура Кубка Америки Аргентина — Чили не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз матча Кубка Америки Аргентина — Чили (15.06.2021)

Первый месяц лета уже подобрался к экватору, для футбольных болельщиков настало прекрасное время. В Европе гремит групповой этап чемпионата Европы, а на другой стороне земного шара стартовал Кубок Америки. Однако из-за коронавируса за две недели до старта турнир перенесли в Бразилию, хотя такой шаг вызвал массу вопросов.

Впрочем, первые игры главного состязания Южной Америки благополучно завершились. Продолжится программа первого тура группового этапа во вторник, 15 июня. На поле стадиона «Олимпико Нилтон Сантос» в Рио-де-Жанейро состоится поединок между сборными Аргентины и Чили. Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.



Сразу надо сказать, что аргентинцы и чилийцы успели провести очную встречу в начале июня. А именно в седьмом туре квалификации чемпионата мира — 2022. В целом аргентинская команда смотрелась чуть интереснее в атаке, даже открыла счёт на 24-й минуте благодаря голу Лионеля Месси с пенальти. Но ближе к концу тайма Алексис Санчес восстановил баланс.



Подопечные Лионеля Скалони после перерыва вполне могли забить ещё, но до конца матча счёт не изменился. Сейчас они идут на втором месте в группе и имеют хорошие шансы на выход в финальную часть. Сборная Чили же занимает пока седьмую строчку, отстав от соперника на шесть пунктов. Хотя возможность забраться повыше ещё предоставится.

Затем команды успели сыграть ещё по одному матчу в турнире. Аргентина разделила очки с крепкой Колумбией. Начало было бодрое, уже на восьмой минуте Леандро Паредес сделал счёт 2:0. Однако во втором тайме колумбийцы добавили: сократили отставание с пенальти, а на добавленных минутах забили второй гол.



Чилийцам же выпало сыграть с не самой крепкой сборной Боливии. Но, несмотря на сумасшедшее преимущество по ударам (29-8) и проценту владения мячом (78-22), они всё же не сумели одержать победу, сыграв вничью (1:1). Вели в счёте, получили в свои ворота пенальти на 82-й минуте. Боливийцы не упустили такой шанс.



Вообще сборная Чили вполне может снова удивить. Всё же с дисциплиной в обороне всё не так плохо, больше двух мячей за раз команда давно не пропускала. Да только нельзя не принимать во внимание игру сборной Аргентины! Она сейчас выглядят крайне достойно, старается создавать много моментов, хорошо держит мяч.

Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.89. Статистика личных встреч на нашей стороне, такой вариант заходил в пяти из восьми последних случаев. Много голов не ждём ещё и потому, что у «альбиселесте» качественная оборона. Чилийцам будет трудно.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Чили 15 июня 2021 года

Аргентина сейчас выглядит симпатично. В атаке многое получается, нет особых проблем с обороной. А вот результаты сборной Чили не сильно радуют. К тому же на стороне аргентинцев статистика личных встреч. Так что проверим комбинированную ставку «1Х и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 1.89. Ждём чего-то вроде 2:0 или 1:0 в их пользу, но подстрахуемся на случай низовой ничьей.



Ставка: Аргентина не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.89.