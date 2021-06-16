Россия – Финляндия, Италия — Швейцария и другие матчи. Что смотреть 16 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 16 июня.

На что ставить в футболе 16 июня

На Евро-2020 стартует второй тур! Сборная России сыграет, вероятно, ключевой в плане дальнейших перспектив матч на турнире. Победа над Финляндией станет весомой заявкой на выход из группы, ничья оставит шансы, но нужно будет обыгрывать Данию, а вот поражение практически перечеркнёт все надежды. Верим в победу и болеем за сборную!

Кроме того, сегодня две встречи в группе А. Уэльс сыграет с Турцией, а Италия – со Швейцарией.

На что ставить в хоккее 16 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на среду там второй матч серии «Вегас» — «Монреаль». Пока «рыцари» впереди со счётом 1-0.

На что ещё ставить 16 июня

На теннисном турнире в Лондоне Аслан Карацев сыграет с британцем Кэмероном Норри. В Галле Андрею Рублёву будет противостоять австралиец Джордан Томпсон.



Два матча в плей-офф НБА. В сериях «Филадельфия» — «Атланта» и «Юта» — «Клипперс» пока 2-2. Посмотрим, кто окажется в шаге от следующего раунда.



В волейбольной Лиге наций мужская сборная России продолжает четвёртый этап матчем со сборной Аргентины.