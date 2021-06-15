Аслан Карацев — Кэмерон Норри. Прогноз: удивительный россиянин быстро покинет Лондон

Карацев проводит первый травяной турнир с 2015 года. За карьеру он сыграл всего шесть матчей на этом покрытии.

16 июня Аслан Карацев и Кэмерон Норри сыграют в матче второго круга травяных соревнований категории АТР 500 в Лондоне (Великобритания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Норри — коэффициент на его победу составляет 1.69. На успех Карацева можно поставить за 2.10.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Лондоне Аслан Карацев — Кэмерон Норри 16 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Кэмерон Норри получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.87. Ставки на третий сет принимаются за 2.33.

Анализ матча в Лондоне Аслан Карацев — Кэмерон Норри (16.06.2021)

Травяной сезон в большом теннисе не заставил себя долго ждать. Турниры с самым быстрым покрытием начались, ещё когда на Открытом чемпионате Франции едва определились финалисты. Теперь же соревнования в Галле (Германия) и Лондоне (Великобритания) в самом разгаре. В ближайшую среду состоятся игры второго раунда Queens Club в столице Англии — соперником Аслана Карацева станет местный теннисист Кэмерон Норри.

Невзирая на невероятные результаты Аслана в этом сезоне, мы по-прежнему не знаем, чего ожидать от него на траве. Да, россиянин уже пробился во второй круг Queens Club, однако волевая победа над 171-й ракеткой мира из Чили Алехандро Табило вряд ли является показательной. Скорее наоборот — проигранный сет с далеко не самым рейтинговым соперником совсем не внушает оптимизма.

Более того, Карацев на травяных кортах в принципе не играл на протяжении всей профессиональной карьеры. Начиная с 2012 года, у Аслана всего шесть матчей на траве — две победы при четырёх поражениях. Да, россиянин мог бы круто подготовиться к быстрому покрытию в этом году, однако ещё менее двух недель назад он играл на «Ролан Гаррос». Слишком мало времени, чтобы рассчитывать на полную адаптацию.

Норри ранее специализировался исключительно на хардовых кортах, однако в текущем сезоне значительно успешнее выступает и на грунте. При этом в его игре не появилось каких-то компонентов, заточенных именно под медленное покрытие. Кэмерон, в принципе, стал сильнее играть в теннис. Такой прогресс явно должен сказаться и на его выступлениях на траве.

В первогм раунде британец обыграл испанского теннисиста Альберта Рамоса-Виньоласа в трёх партиях. Не самый показательный результат, однако всё же лучше, нежели у Карацева. Пусть Альберт и не является специалистом по игре на траве, его место в рейтинге значительно выше 171-го, которым может похвастать Табило. Испанец является 38-й ракеткой мира.

Учитывая тот факт, что в этом году соревнования в Лондоне проходят на одной неделе с турниром в Галле, состав участников на обоих ивентах не самый сильный. На Queens Club под первым номером посеян Маттео Берреттини, под вторым — Денис Шаповалов. С учётом раннего вылета Янника Синнера и поражения Райлли Опелки взять солидные призовые и немало рейтинговых очков будет значительно проще. Норри выступает при поддержке домашних трибун, а значит, и мотивация у британца будет зашкаливать. Нет никаких причин для слабой игры в исполнении Кэмерона.

За три партии с Табило Карацев выполнил всего пять эйсов — далеко не лучший результат, учитывая тот факт, что матч проходил на траве. Для сравнения: Норри такое же количество подач навылет выполнил лишь за первую партию с Рамосом-Виньоласом, а по ходу матча довёл число эйсов до 14. Именно отсутствие мощной подачи и может стать главной проблемой Аслана на протяжении всего травяного сезона.

Пока не видно, за счёт чего россиянин должен обыгрывать даже таких соперников как Норри, не говоря уже о более рейтинговых теннисистах. Потому не станем мудрить, возьмём лобовую победу британца. Даже без докупки фор коэффициент добротный, 1.69.

Ставки на матч турнира в Лондоне Аслан Карацев — Кэмерон Норри 16 июня 2021 года

Карацев выступает на траве впервые с 2015 года. Кажется, Карен с удовольствием пропустил бы и эту серию соревнований, однако уже через две недели в Лондоне стартует Уимблдон. На нём 27-летний уроженец Владикавказа сыграет впервые в карьере, пренебречь подготовкой к турниру «Большого шлема» было бы глупо. Но ожидать серьёзных успехов от него точно не стоит. Благо что Норри сейчас добавляет.

Ставка: победа Кэмерона Норри за 1.69.