Россия — Финляндия. Прогноз «Фонбет»: Дзюба и Головин отмажутся за 0:3 с Бельгией

16 июня сборные России и Финляндии встретятся в матче второго тура группового этапа Евро-2020. Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 16:00 мск. Сделать ставку на матч Евро-2020 можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Россия

Первый матч на Евро закончился разгромом от бельгийцев (0:3). Но главный вопрос в том, как сборная России проиграла – и сделала она это удручающе. Безынициативные и спокойные бельгийцы просто воспользовались тремя глупейшими ошибками российских футболистов и оформили 3:0 на табло.



Вероятно, главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит задуматься о внесении изменений в состав, в том числе на позиции вратаря и одного из центральных защитников. Кроме того, россияне остались без Юрия Жиркова, который получил травму.

В какой форме Финляндия

В первом туре чемпионата Европы финны неожиданно обыграли в гостях датчан (1:0) и расположились на втором месте группы В – в лидерах бельгийцы. Таким образом, сборная Финляндии прервала свою шестиматчевую безвыигрышную серию с четырьмя поражениями. Сразу стоит отметить, что им повезло. Датчане имели огромное преимущество и даже не реализовали пенальти. Финны же использовали свой единственный момент.



Сборная Суоми впервые в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы, заняв вторую строчку во время отборочного этапа.

Ориентировочные составы России и Финляндии

Россия: Шунин, Дивеев, Джикия, Караваев, Фернандес, Баринов, Оздоев, Кузяев, Зобнин, Головин, Дзюба.



Финляндия: Градецки, О'Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала, Алхо, Камара, Кауко, Йенсен, Пукки, Лод.

Россия – Финляндия: статистика личных встреч

Всего команды играли пять раз друг с другом: четыре матча завершились победой России, одна – Финляндии. Последняя очная встреча состоялась в 2009 году.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч Россия – Финляндия 16 июня 2021 года

Ставка: обе забьют за 2.20 и Россия победит за 1.65 (сделать ставку).

Для победы Черчесову нужно срочно исправлять ошибки в обороне – финнам достаточно было одного удара в матче с датчанами, чтобы добиться победы. Но на стороне наших парней класс и мастерство. И нельзя исключать поддержку домашних трибун, хоть в первом туре болельщиков России практически и не было слышно.



В 15 матчах в Санкт-Петербурге сборная России выиграла 10 раз. И поражение от бельгийцев стало только вторым в шести последних домашних встречах. Статистика обнадёживающая.



Но при этом Финляндия выйдет заряженной на борьбу за плей-офф Евро, о котором они, возможно, и не помышляли перед первым туром. В пяти последних официальных встречах «филины» не уходили с поля без гола – две победы, две ничьих и одно поражение. Наши парни отличились в пяти из шести матчей 2021 года.

Единственное исключение — как раз встреча с Бельгией. Но всё же «красные дьяволы» — лидеры рейтинга ФИФА, а финны гораздо скромнее по уровню исполнителей.