Украина — Македония. Прогноз: Шевченко и Зинченко отправят 37-летнего Пандева в отпуск

17 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Украина — Северная Македония. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех Северной Македонии оценён экспертами в 5.60. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Украина — Северная Македония 17 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Украина — Северная Македония получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.81. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 1.99.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Украина — Северная Македония (17.06.2021)

Второй круг группового этапа Евро в квартете С обещает быть очень интересным. Австрия, едва не потерявшая очки в матче с Северной Македонией, сыграет с Нидерландами, тогда как македонцы под предводительством вечного нападающего Горана Пандева встретятся с командой Украины.



Подопечные Андрея Шевченко открыли чемпионат Европы битвой с Нидерландами. И даже с учётом поражения показали достаточно качественный футбол, имея шансы увезти из Амстердама боевую ничью. В игре со скромной Северной Македонией жёлто-синих не устраивает никакой результат, кроме победы.



Сборные Украины и Северной Македонии встречались четырежды, при этом македоняне не только смогли свести один из матчей вничью, но и набрать полноценные три очка в другой встрече. Случилось это, впрочем, более 15 лет назад, а вот более поздние игры в рамках отборочного цикла к Евро-2016 остались за Украиной — 1:0 и 2:0. Как бы то ни было, в четырёх матчах с Украиной сборная Северной Македонии сумела забить лишь один гол.



За последние пять лет украинцы существенно прибавили. Как в плане звёздности состава, так и с точки зрения качества игры. Класс футболистов сборной Украины существенно превосходит соперника, а значит, и статусом фаворита подопечные Шевченко награждены абсолютно по делу. Первый тур Евро-2020 только подтвердил готовность сражаться с самыми сильными оппонентами и не чувствовать себя чужими на празднике жизни.



Нельзя не отметить и тот факт, что в каждой из четырёх личных встреч хотя бы одна из сторон оставалась без забитых мячей. Тяжело представить, что Украина не сможет завтра отправить мяч в сетку, а значит с нулём в графе «забитые мячи» могут остаться «красные львы». Впрочем, крупные турниры — особый случай. Тут практически каждая игра может идти на три результата.



На первых же минутах игры с Нидерландами травму получил один из главных любимчиков Андрея Шевченко Александр Зубков. Его отсутствие с Македонией могло бы стать проблемой, если бы не восстановившийся Виктор Цыганков. Вингер «Динамо» в состоянии полноценно заменить Зубкова на краю атаки, чего не сумел сделать Марлос, вышедший на его место в прошлое воскресенье. Таким образом, Украина фактически не имеет проблем с составом. Нет кадровых трудностей и у подопечных Игора Ангеловского.



Когда во втором туре встречаются две команды с нулём очков, каждая из них сделает всё ради победы. У Шевченко и его тренерского штаба значительно больше опций для того, чтобы эту самую победу добыть. Одного 37-летнего Горана Пандева может оказаться недостаточно для победы над крепкой сборной Украины.

Возьмём успех жёлто-синих с неплохим коэффициентом 1.69. Также доверимся статистике и поставим на то, что гости не сумеют отличиться. Любители рисковать могут объединить два пари в одно, коэффициент на победу сборной Украины всухую вообще превышает тройку. Выглядит соблазнительно.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Украина — Северная Македония 17 июня 2021 года

Украинцы здорово смотрелись на фоне мощной сборной Нидерландов. Хотя надо признать, что игровое преимущество на протяжении практически всех 90 минут было на стороне оранжевых. Дав достойный бой звёздному сопернику, значительно менее сильную команду подопечные Шевченко должны обыгрывать без особых проблем. А чтобы этих самых проблем было ещё меньше, необходимо сохранять свои ворота в неприкосновенности. Это Украине по силам.



Ставка 1: победа Украины за 1.69.



Ставка 2: Северная Македония не забьёт за 2.16.