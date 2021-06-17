Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Ставки на спорт сегодня, 17 июня, прогнозы на спорт, расписание матчей

Дания — Бельгия, Украина — Северная Македония и другие матчи. Что смотреть 17 июня
Пётр Кондаков
Ставки на спорт сегодня, 17 июня
Комментарии
Вчера нужно было выигрывать россиянам, сегодня — украинцам.

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 17 июня.

На что ставить в футболе 17 июня

На Евро-2020 сегодня завершается второй тур в нашей группе, Дания примет Бельгию. Для России результат этого матча не жизненно, но важен. Датчане после проигрыша финнам обязаны играть на победу, а бельгийцы могут обеспечить себе плей-офф.

В группе С Украина в той же ситуации, что и Россия вчера. Матч с номинальным аутсайдером группы — Северной Македонией. Надо выигрывать, и тогда шансы на 1/8 финала будут вполне осязаемыми. В другой встрече группы С сыграют Нидерланды и Австрия.

На что ставить в хоккее 17 июня

Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на пятницу третий матч в серии между «Тампой» и «Айлендерс», пока там 1-1.

На что ещё ставить 17 июня

В плей-офф НБА шестой матч в серии у «Бруклина» и «Милуоки», пока что «Нетс» ведут в серии 3-2. Начинается чемпионат Европы среди женских баскетбольных сборных. Сборная России в первом матче сыграет с командой Чехии.

В волейбольной Лиге наций мужская сборная России завершит четвёртый этап матчем со сборной Болгарии.

Украина — Македония. Прогноз: Шевченко и Зинченко отправят 37-летнего Пандева в отпуск Украина — Македония. Прогноз: Шевченко и Зинченко отправят 37-летнего Пандева в отпуск
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021