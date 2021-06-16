Дарья Касаткина — Марта Костюк. Прогноз: россиянка не оставит шансов украинке в Бирмингеме

Одна из самых талантливых украинских теннисисток сыграет со всё ещё молодой, но уже окрепшей россиянкой.

17 июня Дарья Касаткина и Марта Костюк сыграют в матче второго круга травяных соревнований категории WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Касаткиной — коэффициент на её победу составляет 1.73. На успех Костюк можно поставить за 2.04.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Бирмингеме Дарья Касаткина — Марта Костюк 17 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Дарья Касаткина — Марта Костюк получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 1.87. Ставки на третий сет принимаются за 2.50.

Анализ матча в Бирмингеме Дарья Касаткина — Марта Костюк (17.06.2021)

Буквально на следующей же неделе после завершения Открытого чемпионата Франции и всего грунтового сезона теннисисты начали активную подготовку к Уимблдону. Одним из первых травяных турниров сезона станут соревнования в Бирмингеме, на которые заявились сразу три девушки из России. Одна из них, Дарья Касаткина, пробилась во второй раунд, где сыграет с представительницей Украины Мартой Костюк.

Костюк и Касаткина встречались друг с другом дважды, при этом российский теннисистке ни разу не удалось одержать победу. На траве теннисистки, впрочем, не пересекались — одна игра прошла на US Open-2020 (2-0 в пользу Костюк на хардовом покрытии), вторая — на грунтовом турнире в Стамбуле менее двух месяцев назад. Там была зафиксирована победа украинки с аналогичным счётом.

Если говорить об отношениях теннисисток именно с травяным покрытием, то, как кажется, Касаткина чувствует себя на нём достаточно комфортно. За всю карьеру уроженка Тольятти провела на траве 19 матчей, одержав 11 побед. Особенно удачным выдался 2018 год, когда Дарья выиграла семь матчей из десяти. Более чем приличные показатели.

Что касается Костюк, то во многом в силу возраста на траве она играла не так много — всего 12 официальных матчей, в которых было одержано пять побед. Впрочем, для 18-летней теннисистки такой результат вряд ли можно назвать неудачным. И всё же нехватка опыта тут рискует оказаться ключевой.

Старт обеих теннисисток на соревнованиях в Бирмингеме нельзя назвать уверенным. И Дарья, и Марта обыграли своих соперниц в трёх сетах. Испытали трудности, действовали нестабильно, но не расклеились в трудные моменты. Касаткина оказалась сильнее Полоны Херцог из Словении, тогда как Костюк переиграла американку Мэдисон Бренгл.

Нельзя пройти мимо полной отмены травяных соревнований в прошлом сезоне. Ровно два года теннисисты не выходили на быстрейшее покрытие в туре и вряд ли успели к ним полноценно подготовиться. Особенно с учётом плотности нынешнего календаря, где ещё три дня назад в столице Франции игрался финал «Ролан Гаррос».

Достаточно равный уровень теннисисток, приблизительно одинаковый уровень игры на травяном покрытии и даже примерно равное количество побед в сезоне. В целом матч Касаткиной и Костюк смотрится очень равным. Тем не менее, стоит отметить более уверенную игру Дарьи именно на более быстром харде (15-4) против преимущества Марты на медленном грунте (14-4 при лишь 5-4 на харде).

Потому возьмём победу Касаткиной. Коэффициент хороший — 1.73. Можно обойтись без докупки фор. Быстрого матча не ждём, но разница в опыте наверняка скажется. Касаткина в этом сезоне смотрится гораздо увереннее, чем в прошлом.

Ставки на матч турнира в Бирмингеме Дарья Касаткина — Марта Костюк 17 июня 2021 года

Дарья Касаткина проводит отличный сезон и более чем уверенно чувствует себя на быстрых покрытиях. Учитывая достаточно равные коэффициенты, было бы логичнее поставить на тотал больше по геймам. Однако опираясь на всё то же умение россиянки играть на траве, хотелось бы отдать предпочтение именно ей. Коэффициент на лобовую победу Дарьи хороший.

Ставка: победа Касаткиной за 1.73.