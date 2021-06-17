Англия — Шотландия. Прогноз: Кейн и Стерлинг выйдут в плей-офф Евро-2020 даже не вспотев

18 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Англия — Шотландия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех шотландцев оценён экспертами в 12.50. А ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Англия — Шотландия 18 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 2-го тура чемпионата Европы Англия — Шотландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.01. Если забьёт Англия, сыграет коэффициент 1.08. Гол Шотландии оценён букмекерами коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.35.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Англия — Шотландия (18.06.2021)

На дворе лето, большинство европейских клубных первенств завершилось. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.

Второй тур благополучно стартовал накануне, сборная России успела забрать три очка у Финляндии. Скрасить ожидание решающих встреч в группе В помогут поединки других сборных. Например, в пятницу, 18 июня, на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне пройдёт старейшее международное дерби — встретятся сборные Англии и Шотландии.



Прежде всего, конечно, стоит сказать, что Англия и Шотландия провели самый первый официальный международный матч в истории футбола, то есть история противостояния тут крайне глубокая. Да и в целом разногласий между двумя странами хватает в избытке. Плюс подогревает интерес к предстоящей встрече и турнирное положение.



Англичане начали замечательно — на «Уэмбли» приняли сборную Хорватии и одержали победу со счётом 1:0. Согласно послематчевой статистике, соперники смотрелись плюс/минус сопоставимо: 8-8 по ударам в сторону ворот, 1-1 по угловым и 50 на 50 по проценту владения мячом. Однако хозяева действовали интереснее. Хотя трудно отрицать, что игра выдалась довольно скучной.

Ещё в первом тайме подопечные Гарета Саутгейта имели несколько хороших возможностей, но гола ждать пришлось целых 56 минут. На 57-й минуте полузащитник «Лидса» Калвин Филлипс отдал точную передачу на Рахима Стерлинга, а тот не упустил шанс пробить Доминика Ливаковича. Хорваты же так и не создали ничего по-настоящему опасного.



«Трём львам» достаточно теперь обыграть сборную Шотландии, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Евро-2020. И даже если Хорватия не обыграет Чехию, то они всё равно застолбят себе одну из первых двух строчек при победе над шотландцами. Только вот и шотландцам позарез нужно набирать очки.



Дело в том, что они уступили сборной Чехии в первом туре со счётом 0:2. Хотя тут надо бы сказать, что смотрелись шотландцы даже интереснее. Нанесли почти в два раза больше ударов (19-10), дольше владели мячом (58 на 42 процента). Но незадолго до перерыва счёт открыл Патрик Шик, оказавшийся расторопнее всех после заброса в штрафную площадь хозяев.

Во втором тайме команда Стива Кларка прибавила, моменты у ворот Томаша Вацлика возникали всё чаще. Но либо голкипер был на месте, либо защитники принимали выстрелы на себя. А на 52-й минуте чехи подкараулили ошибку: Патрик Шик оформил дубль, отправив мяч за шиворот Дэвиду Маршаллу с середины поля. В оставшееся время забить у хозяев не получилось.



Понятно, что Англия выглядит существенно крепче Шотландии. Во-первых, она находится в тройке рейтинга УЕФА, а во-вторых, состав у англичан один из лучших на нынешнем чемпионате Европы. Много талантливой молодёжи, некоторые из них уже стали лидерами в топовых европейских клубах. К тому же играть снова предстоит на «Уэмбли», так что поддержка трибун гарантирована.



В будущей победе англичан практически нет сомнений. Единственное — ждать слишком много голов мы бы не стали. Сами англичане в последнее время разгромами радуют редко, зато в обороне выглядят отлично. Плюс ожидается возвращение в центр защиты Гарри Магуайра. А потому П1 и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90, на наш взгляд, выглядит интересно. 2:0, 2:1 или 1:0 — более чем вероятные исходы.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Англия — Шотландия 18 июня 2021 года

Сборная Англии без особых проблем разобралась с Хорватией в первом туре, для выхода в плей-офф Евро-2020 достаточно обыграть Шотландию. Шотландцы, конечно, выглядят неплохо, но с обороной проблем у англичан никаких, а состав один из лучших на турнире. Много голов не ждём, но три очка хозяева могут взять.



Ставка: победа Англии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.90.