Хорватия — Чехия. Прогноз на матч Евро: Крал и Шик шокируют финалиста ЧМ-2018

18 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Хорватия — Чехия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу хорватов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех Чехии оценён экспертами в 3.70. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Хорватия — Чехия 18 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Хорватия — Чехия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на “обе забьют” можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Хорватия — Чехия (18.06.2021)

Огромное количество топового футбола продолжает радовать болельщиков по всему миру. Чемпионат Европы лишь начинает раскачку, а мы уже увидели массу весёлых матчей. В одном из самых ровных и потому интересных квартетов группового этапа соревнуются сборные Англии, Шотландии, Хорватии и Чехии. Именно последние две команды будут выяснять отношения в ближайшую пятницу.



Предстоящая встреча Чехии и Хорватии станет лишь третьей в истории противостояний. На этот раз, в отличие от предыдущих, сложно выделить однозначного фаворита. Ранее чехи ещё не обыгрывали грозного соперника, в активе лишь ничья 2:2 на групповом этапе предыдущего чемпионата Европы, который проходил во Франции.



Текущее Евро стороны начали по-разному. Хорватия играла с фаворитом группы в лице сборной Англии и минимально уступила — 0:1. В атаке ничего не создала, а сама пропустила. Чехи же обыграли аутсайдера квартета Шотландию со счётом 2:0. Матч Чехии и Шотландии стал особенным в том числе из-за забитого мяча с центра поля, героем эпизода оказался Патрик Шик.



Хорватия — действующий вице-чемпион мира. Поражением от Англии она осложнила себе выход в плей-офф Евро. Ничего страшного не случилось, неудача с явным фаворитом группы — это нормально. А вот каждая следующая оплошность способна оказаться роковой. Так что надо добавлять.

В целом подопечные Златко Далича испытывают большие проблемы и кажутся лишь тенью той команды, которая три года назад играла в финале чемпионата мира в России. Ничтожные две победы в десяти последних матчах при шести поражениях. Да и те добыты над скромными Мальтой и Кипром. Всё плохо у Хорватии. Скорее даже очень плохо.



Чехи ещё до турнира считались «тёмной лошадкой», которая может наделать шуму в своей группе. А успех в первом туре с Шотландией лишь подтвердил данное предположение. Победа над Хорватией отправит прямиком в плей-офф чемпионата Европы, что определённо станет достижением. Уверенность после победы в стартовом матче может существенно повысить шансы чехов на победу и во втором туре группового этапа.



Безусловно, хорваты сделают максимум для того, чтобы завоевать первые очки на турнире. Проблемой для них может стать тот факт, что чехи готовы сделать для успешного результата как минимум не меньше. Тем удивительнее котировки букмекеров, которые считают «шашечных» явным фаворитом. Кажется, сборная Чехии, пребывая в достаточно комфортном положении, не готова проигрывать не самому грозному сопернику.

Не будем мудрить и возьмём классические Х2 с крепким коэффициентом 1.76. Чехов полностью устроит ничья, а вот Хорватии желательно добыть победу. То есть свободное пространство у гостей появится, а пользоваться им эти ребята умеют. Да и лишний раз перед ударом думать не станут.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Хорватия — Чехия 18 июня 2021 года

Чехи не просто добыли уверенную победу над сборной Шотландии в стартовом туре группового этапа Евро. Команда Ярослава Шилгавы показала достаточно качественный футбол. Хорваты тоже выдали неплохую игру с Англией, однако наличие проблем в атаке кажется очевидным. Да, подопечные Далича могут выдать классный оборонительный перформанс, однако забить чехам будет для них крайне непросто. Возьмём Х2.



Ставка: Чехия не проиграет за 1.76.