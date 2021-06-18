Англия — Шотландия, Хорватия — Чехия и другие матчи. Что смотреть 18 июня

2021 год близок к экватору: на календаре уже июнь. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 18 июня.
На что ставить в футболе 18 июня
На Евро-2020 продолжается второй тур. В группе D нас ждёт британское дерби – Англия против Шотландии. Англичане, конечно, фавориты, но встречи между этими командами всегда непредсказуемы. В другом матче этого квартета встретятся Хорватия и Чехия. Хорватам нужно побеждать, чехи уже имеют в активе 3 очка, но если наберут ещё – практически обеспечат себе выход в плей-офф.
Кроме того, в группе Е встретятся Швеция и Словакия. Шведы удержали ничью в игре с Испанией, теперь нужно и самим что-то создавать. Ну а словаки обыграли поляков и сделали неплохую заявку на 1/8 финала.
На Кубке Америки пройдут матчи Аргентина – Уругвай и Чили – Боливия.
На что ставить в хоккее 18 июня
Хоккейный сезон практически завершён, играют сейчас только за океаном. В ночь на субботу третий матч в серии «Вегаса» и «Монреаля», пока здесь 1-1.
На что ещё ставить 18 июня
На теннисном турнире в Галле Андрей Рублёв сыграет против Филиппа Кольшрайбера. В Бирмингеме Анастасия Потапова сразится с Онс Жабер, а в Берлине нас ждут матчи Александрова – Бенчич и Самсонова – Киз.
В плей-офф НБА шестые матчи в сериях «Филадельфия» — «Атланта» и «Клипперс» — «Юта». Пока в этих сериях 3-2, ведут «ястребы» и «парусники».
В волейбольной Лиге наций женская сборная России начинает решающий для себя этап игрой с Китаем.
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