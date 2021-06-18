Испания — Польша. Прогноз: Мората и Луис Энрике отправят Роберта Левандовского домой

19 июня состоится матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Испания — Польша. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами испанцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех польской сборной оценён экспертами в 9.70. А ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Испания — Польша 19 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч 2-го тура чемпионата Европы Испания — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьёт Испания, сыграет коэффициент 1.09. Гол Польши оценён букмекерами коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Испания — Польша (19.06.2021)

На дворе лето, большинство европейских клубных первенств завершилось. Теперь всё внимание футбольных болельщиков приковано к долгожданному чемпионату Европы. Напомним, что изначально турнир должен был состояться ещё в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на лето 2021 года.



Второй тур набирает обороты, сборная России успела забрать три очка у Финляндии и повысить шансы на выход в плей-офф. Самое время обратить внимание на другие встречи. В субботу, 19 июня, на поле стадиона «Олимпико де Севилья» в Севилье сборная Испании будет принимать Польшу. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.



В первом туре Евро-2020 испанцы установили рекорд. В графе показателя владения мячом они достигли отметки в 85 процентов, на профессиональном уровне подобное случается крайне редко. По крайней мере, при отсутствии удалений. Такого ещё не было ни на одном чемпионате Европы! При этом команда Луиса Энрике сделала 983 передачи, 849 из которых оказались точными.



Любопытно, что встреча тоже проходила в Севилье, то есть поддержка трибун была обеспечена. Однако ни такой стерильный контроль мяча, ни родные болельщики не помогли «красной фурии» обыграть сборную Швеции. Табло показало унылые нули, а шведы, нанеся всего четыре неточных удара за матч, сумели выстоять. Да ещё и запороли два отменных момента.



Ситуация в группе Е существенно обострилась. Испания точно не сможет гарантировать себе место в плей-офф по итогам двух туров. В любом случае придётся выкладываться на сто процентов против Словакии в последнем туре группового этапа. Словаки же пройдут дальше, если обыграют команду Швеции, у них ситуация гораздо приятнее.



Кому действительно сейчас не позавидуешь, так это сборной Польши. Во-первых, из-за травм подготовка к турниру получилась сумбурной. Во-вторых, она подарила сборной Словакии три очка в первом туре, оставшись к тому же без одного из лидеров полузащиты. Удаление Крыховяка — однозначная потеря. В случае ещё одного поражения финишировать даже на втором месте будет невозможно.



В первом туре группового этапа ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге поляки встречались со Словакией и уступили со счётом 1:2. На первых минутах словаки смотрелись интереснее, открыли счёт ещё до перерыва. Во втором тайме полякам удалось прибавить и вернуть баланс. Но на 62-й минуте Гжегож Крыховяк получил вторую жёлтую, а через семь минут словаки снова вышли вперёд.

Разумеется, Паулу Соуза сделает определённые выводы, но едва ли у него получится найти ключ к Испании. За тех снова будут играть родные стены, поскольку встреча пройдёт в Севилье. Да и они тоже наверняка пересмотрят некоторые свои действия на поле. Всё же в матче со Швецией до гола не хватило совсем чуть-чуть. Наиграли минимум на два-три мяча, но реализация выдалась кошмарной.



На наш взгляд, стоит проверить фору хозяев по ударам в створ: Ф1 по ударам в створ (-3.5) за коэффициент 1.75 выглядит логично. Скорее всего, испанцы прижмут Польшу к воротам и снова будут контролировать мяч. Вряд ли у поляков будет много моментов, тем более что выглядят они сейчас не так уверенно.



Альтернатива — индивидуальный тотал Польши больше 1.5 жёлтой карточки за 1.93. Фолить гостям наверняка придётся много, а игру будет судить итальянец Даниэле Орсато, который в поединке Англии и Хорватии выписал четыре горчичника, а в прошедшем сезоне Серии А тоже не показывал меньше четырёх карточек за раз.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2020 Испания — Польша 19 июня 2021 года

Сборная Испании в первом туре установила рекорд чемпионатов Европы по владению мячом, но обыграть Швецию так и не смогла. Наверняка теперь она будет ещё злее, да и поддержка болельщиков обеспечена. А вот сборной Польши не позавидуешь, ещё одно поражение фактически лишит шансов на место в двойке лидеров. Хотя испанцы всё равно выглядят предпочтительнее.



Ставка: победа Испании по ударам в створ с форой (-3.5) за 1.75.