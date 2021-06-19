Швейцария — Турция. Прогноз: турки оставят Шакири и Джаку без плей-офф Евро-2020

20 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Швейцария — Турция. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех Турции оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.95.
Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Швейцария — Турция 20 июня 2021 года
Букмекеры считают, что матч Швейцария — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.
Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Швейцария — Турция (20.06.2021)
Чемпионат Европы открыл вторую неделю, а значит, групповая стадия соревнований выходит на финальный этап. Первыми определять итоговое положение в турнирной таблице будут в группе А. Оба матча третьего тура состоятся в одно время, между собой встретятся сборные Швейцарии и Турции.
Соперники находятся на дне турнирной таблицы группы, однако по-прежнему имеют теоретические шансы выйти в плей-офф Евро. Швейцария может похвастать одним очком, тогда как у Турции в пассиве два поражения. Отступать больше некуда, ничьей точно не хватит.
Турки не просто имеют после двух туров ноль очков. Подопечные Шенола Гюнеша даже гола на этом Евро пока не забили! И если поражение от Италии со счётом 0:3 было более-менее ожидаемым, то два безответных пропущенных мяча от Уэльса стали настоящей сенсацией. Турки играют откровенно плохо, однако уезжать домой с позором явно не хотят.
Теперь перейдём к Швейцарии. После мирного исхода с Уэльсом (1:1) команда Владимира Петковича попала под горячую руку сборной Италии — 0:3. Тут выйти в плей-офф значительно проще — достаточно обыграть Турцию, тогда шансы на успех взлетят практически до максимума.
Последним крупным турниром, на котором турки не только не набирали очков, но даже не забивали, является Евро-1996. В последний раз команда Турции проигрывала три матча кряду в 2010 году. Повторять антирекорды в такой момент явно не хочется, поэтому футболисты и тренерский штаб сделают максимум для успешного результата.
Наверняка помнят в Турции и практически аналогичную ситуацию, случившуюся на Евро-2008. Тогда, проиграв в первом туре группового этапа Португалии, турки сразились именно со Швейцарией. Пропустили первыми, пошли вперёд и в итоге забили столь нужный победный мяч лишь в компенсированное время.
На этот раз даже необязательно повторять героические отыгрывания на последних секундах — достаточно просто одержать победу. Да, на текущем Евро сборная Турции показывает крайне неубедительный футбол. Тем не менее, на сам турнир подопечные Гюнеша ехали в статусе полноценной «тёмной лошадки».
Букмекеры совсем не верят в успех турок и выставляют их явными аутсайдерами. Придётся поспорить со специалистами и взять индивидуальный тотал этого самого аутсайдера. На ИТБ 1 гола Турции дают прекрасный коэффициент 2.31. Вариант попроще — классический Х2, коэффициент превышает двойку.
Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Швейцария — Турция 20 июня 2021 года
Обеим командам нужно забивать, так что скучно быть не должно. Рано или поздно наступит момент, когда соперники просто будут вынуждены идти вперёд. Быстрый забитый мяч и вовсе может вскрыть игру и подарить болельщикам один из самых ярких матчей Евро-2020. Ждём бодрого футбола и голов.
Ставка: индивидуальный тотал Турции больше 1 гола за 2.31.
- 19 июня 2021
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:15
-
08:00
-
07:54
-
07:30
-
00:15
- 18 июня 2021
-
22:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00