Швейцария — Турция. Прогноз: турки оставят Шакири и Джаку без плей-офф Евро-2020

20 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Швейцария — Турция. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу швейцарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех Турции оценён экспертами в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Швейцария — Турция 20 июня 2021 года

Букмекеры считают, что матч Швейцария — Турция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Швейцария — Турция (20.06.2021)

Чемпионат Европы открыл вторую неделю, а значит, групповая стадия соревнований выходит на финальный этап. Первыми определять итоговое положение в турнирной таблице будут в группе А. Оба матча третьего тура состоятся в одно время, между собой встретятся сборные Швейцарии и Турции.

Соперники находятся на дне турнирной таблицы группы, однако по-прежнему имеют теоретические шансы выйти в плей-офф Евро. Швейцария может похвастать одним очком, тогда как у Турции в пассиве два поражения. Отступать больше некуда, ничьей точно не хватит.



Турки не просто имеют после двух туров ноль очков. Подопечные Шенола Гюнеша даже гола на этом Евро пока не забили! И если поражение от Италии со счётом 0:3 было более-менее ожидаемым, то два безответных пропущенных мяча от Уэльса стали настоящей сенсацией. Турки играют откровенно плохо, однако уезжать домой с позором явно не хотят.



Теперь перейдём к Швейцарии. После мирного исхода с Уэльсом (1:1) команда Владимира Петковича попала под горячую руку сборной Италии — 0:3. Тут выйти в плей-офф значительно проще — достаточно обыграть Турцию, тогда шансы на успех взлетят практически до максимума.



Последним крупным турниром, на котором турки не только не набирали очков, но даже не забивали, является Евро-1996. В последний раз команда Турции проигрывала три матча кряду в 2010 году. Повторять антирекорды в такой момент явно не хочется, поэтому футболисты и тренерский штаб сделают максимум для успешного результата.

Наверняка помнят в Турции и практически аналогичную ситуацию, случившуюся на Евро-2008. Тогда, проиграв в первом туре группового этапа Португалии, турки сразились именно со Швейцарией. Пропустили первыми, пошли вперёд и в итоге забили столь нужный победный мяч лишь в компенсированное время.

На этот раз даже необязательно повторять героические отыгрывания на последних секундах — достаточно просто одержать победу. Да, на текущем Евро сборная Турции показывает крайне неубедительный футбол. Тем не менее, на сам турнир подопечные Гюнеша ехали в статусе полноценной «тёмной лошадки».



Букмекеры совсем не верят в успех турок и выставляют их явными аутсайдерами. Придётся поспорить со специалистами и взять индивидуальный тотал этого самого аутсайдера. На ИТБ 1 гола Турции дают прекрасный коэффициент 2.31. Вариант попроще — классический Х2, коэффициент превышает двойку.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Швейцария — Турция 20 июня 2021 года

Обеим командам нужно забивать, так что скучно быть не должно. Рано или поздно наступит момент, когда соперники просто будут вынуждены идти вперёд. Быстрый забитый мяч и вовсе может вскрыть игру и подарить болельщикам один из самых ярких матчей Евро-2020. Ждём бодрого футбола и голов.



Ставка: индивидуальный тотал Турции больше 1 гола за 2.31.