«Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз: а вот и последний новичок чемпионата Испании!

20 июня состоится ответный матч финала плей-офф Сегунды «Жирона» — «Райо Вальекано». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Райо» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Жироны» оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Жирона» — «Райо Вальекано» 20 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Жирона» — «Райо Вальекано» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз стыкового матча Примеры «Жирона» — «Райо Вальекано» (20.06.2021)

Пока внимание всех футбольных фанатов приковано к чемпионату Европы и Кубку Америки, в Испании решаются не менее важные задачи. «Жирона» и «Райо Вальекано» выясняют отношения в финале плей-офф Сегунды. На кону путёвка в Ла Лигу, а это уже совсем другая жизнь!



В воскресенье в данном споре будет поставлена точка — остался ответный матч. Интересно, что в турнирной таблице Сегунды стороны лишь в последних турах запрыгнули в уходящий поезд, заняв пятое и шестое места. Как бы то ни было, именно «Жирона» и «Райо» пробились в финал, попутно обыграв ставшую четвёртой «Альмерию» и завершивший Сегунду на третьем месте «Леганес».



Закончился и первый финальный матч, в котором со счётом 2:1 сильнее оказалась «Жирона». Особенно стоит отметить, что победа бело-красных была зафиксирована на выезде. То есть исходные данные замечательные — выиграли на чужом поле, забили два мяча. Ничья полностью устроит, хватит даже поражения со счётом 0:1.



В течение минувшего сезона команды играли друг с другом дважды. На поле «Жироны» состоялась нулевая ничья, тогда как в ответной встрече, прошедшей на стадионе «Райо Вальекано», победили хозяева — 2:1. Как минимум в таком же результате «пчёлы» нуждаются и сейчас.



Нельзя не отметить впечатляющую беспроигрышную серию «Жироны», которая составляет уже 11 матчей. За этот отрезок сезона подопечные Франсиско Родригеса лишь дважды сыграли вничью. Что касается «Райо», дела идут несколько хуже — всего пять побед в десяти последних играх при трёх поражениях и двух ничейных результатах.

Взглянем и на статистику домашних поединков «Жироны» — впечатляющие восемь побед подряд, при этом пять последних соперников были обыграны всухую. Как обстоят дела у «Райо» на выезде? Всё те же пять побед в десяти последних матчах, но уже два поражения и три ничьи. В трёх последних играх команда из Вальекано тем не менее одержала три победы, забивая минимум по два гола.



«Райо» — остроатакующая команда, которая при этом немало и пропускает. В среднем коллектив из Вальекано забивает более одного мяча за игру, при этом как минимум гол пропуская. Теперь же нужно не только забить два, но и сделать максимум для сохранения собственных ворот в неприкосновенности.



Удивительно, что при всех исходных данных, ещё и учитывая результат первого матча, букмекеры всё ещё отдают небольшое предпочтение гостям. Да, «Райо» может выдать классный матч и зацепиться за ничью, однако победить в таком матче им будет крайне тяжело. В очередной раз сыграем против букмекеров и поставим П1 (0).

Прогноз и ставки на матч «Жирона» — «Райо Вальекано» 20 июня 2021 года

Последнее домашнее поражение «Жироны» от «Райо Вальекано» случилось уже более четырёх лет назад. С тех пор — победы или ничейный результат. После домашнего поражения выход «Райо» в Примеру станет сенсацией, а футболисты «Жироны» сделают всё, чтобы этой сенсации не случилось. Ставки слишком велики.



Ставка: победа «Жироны» с форой (0) за 1.98.