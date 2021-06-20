Италия — Уэльс, Андрей Рублёв в финале и другие матчи 20 июня: что смотреть сегодня

2021 год приближается к экватору: пять месяцев позади, июнь стремительно набирает обороты. Чемпионат Европы по футболу добрался до третьего тура групповой стадии, а там и до Олимпиады в Токио недалеко. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 20 июня.

На что ставить в футболе 20 июня

Чемпионат Европы разгоняется, групповой этап выходит на финишную прямую. Приступаем к третьему туру. На воскресенье запланированы два матча, свисток арбитра в обоих случаях раздастся в 19:00 мск. Это довольно популярная практика, чтобы ни одна из команд не имела дополнительного преимущества.

В Риме сборная Италии сразится с Уэльсом. Подопечные Роберто Манчини досрочно вышли в плей-офф. Достаточно не проиграть, чтобы занять первое место в группе. Валлийцы набрали четыре очка, ничья гарантирует выход в ⅛ финала Евро-2020. Поражение в один мяч, скорее всего, тоже устроит. А победа позволит финишировать на первой строчке в квартете.



А вот у Швейцарии и Турции ситуация сложнее, ведь на двоих они набрали всего одно очко. Нужно выигрывать, чтобы сохранять реальные шансы на плей-офф. Стороны сойдутся в столице Азербайджана Баку.



Продолжается Кубок Америки, здесь добрались до третьего тура групповой стадии. Уже 21 июня сойдутся сборные Венесуэлы и Эквадора, начало — в 0:00. Три часа спустя выяснять отношения начнут Колумбия и Перу.



Есть кое-что и для любителей клубного футбола. Прежде всего — ответный матч финала плей-офф Сегунды. «Жирона» против «Райо Вальекано» (22:00). Первая игра осталась за «Жироной» со счётом 2:1. Выход в элитный дивизион чемпионата Испании совсем рядом.

Кроме того, играют в чемпионатах Норвегии, Узбекистана, Южной Кореи, Японии, Литвы и Колумбии. Также можно поставить на матчи MLS и третий российский дивизион.

На что ставить в хоккее 20 июня

Плей-офф НХЛ! Четвёртый матч полуфинала Кубка Стэнли. Впрочем, придётся рано просыпаться. «Вегас Голден Найтс» навестит «Монреаль Канадиенс» (4:00 мск). Канадский клуб ведёт в серии со счётом 2-1. Российский защитник Александр Романов чаще всего оказывается вне заявки.

На что ещё ставить 20 июня

Большой выбор для любителей автогонок. Прежде всего, конечно, седьмой этап Формулы-1. Гран-при Франции стартует в 16:00 мск. На час раньше начнётся восьмой этап MotoGP, Гран-при Германии. Ну и в Формуле-Е тоже соревнуются.

Теннис! Андрей Рублёв вышел в финал травяного турнира в Галле, где сразится с 22-летним французом Уго Умбером. Также стартует мужской турнир в Мальорке. Россияне в первый день не играют.



В плей-офф НБА есть даже ранний матч. В 22:30 мск «Финикс Санз» сойдётся в первой встрече финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Клипперс» (22:30 мск), «Лос-Анджелес Клипперс» против «Юты Джаз» (5:00). Также можно поставить на чемпионат Франции.



На женском Евробаскете завершается групповой этап. Сборная России уже вышла в плей-офф, а теперь поборется за первое место в группе (и прямое попадание в четвертьфинал). Для этого нужно обыграть мощную Францию (21:45). Кроме того, в программе воскресенья ещё семь встреч.



Ну и волейбольная Лига наций. На воскресенье запланировано аж восемь матчей у женщин. Сборная России сразится с Польшей, начало — в 17:00. Также выделим игры Китай — США, Япония — Сербия и Бразилия — Турция.