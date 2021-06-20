Россия — Дания. Прогноз: Сафонов и Джикия спасут Черчесова в Копенгагене

21 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Россия — Дания. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами датчан: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех сборной России оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Россия — Дания 21 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Россия — Дания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьёт Россия, сыграет коэффициент 1.56. Гол Дании доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Россия — Дания (21.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года. И большая часть группового этапа турнира позади. Участникам осталось провести последний тур, так что возможностей исправлять ошибки больше нет. А некоторые страны-участницы уже гарантировали себе место в плей-офф.



В понедельник, 21 июня, определится судьба представителей группы В. Разумеется, всё внимание приковано к сборной России, которая на поле стадиона «Паркен» в Копенгагене будет выяснять отношения со сборной Дании. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск, а встречу смогут посетить около 23 тысяч болельщиков.



Подопечные Станислава Черчесова начали свой путь на групповом этапе турнира с разгромного поражения от сборной Бельгии в Санкт-Петербурге (0:3). В обороне сыграли относительно неплохо, и, если бы не индивидуальные ошибки футболистов, моментов у гостей было бы ещё меньше. Хотя бельгийцы явно экономили силы.



Ко второму туру против сборной Финляндии Черчесов видоизменил схему и произвёл несколько точечных замен в составе. Дмитрий Баринов опустился на место центрального правого защитника, а в центре Игорь Дивеев поменял Андрея Семёнова. Нельзя не отметить также появление Матвея Сафонова на воротах.



Судя по всему, перемены помогли. Россияне добились победы благодаря голу Алексея Миранчука и, что тоже важно, не пропустили (гол в дебюте отменили из-за офсайда). Хотя понятно, что уровень сопротивления в этот раз был принципиально иной. Один забитый мяч с таким соперником и при такой игре — результат довольно скромный. Зато появились шансы на выход в плей-офф.



Поскольку, скорее всего, финны не сумеют наиграть на очки в параллельной встрече с Бельгией, российской команде достаточно сыграть со сборной Дании вничью. При таких раскладах второе место в группе В будет обеспечено. А вот в случае поражения придётся смотреть личные встречи и считать разницу голов.



Впрочем, с сегодняшними датчанами ничья — вполне себе достижение. Конечно, скандинавы сенсационно проиграли сборной Финляндии в первом туре (0:1), но там им было совершенно не до футбола. Незадолго до перерыва Кристиан Эриксен пережил остановку сердца. Благо медики успели спасти полузащитника.

Да и во втором туре скандинавы упустили победу над сборной Бельгии (1:2). Забили быстрый гол, давили, могли удвоить преимущество… А во втором тайме пропустили дважды. Важно отметить, что смотрелись ничуть не хуже, а на деле — лучше. Даже имели солидное преимущество по ударам (21-6). Просто бельгийцы сейчас действительно хороши.



К тому же на стороне Дании родной стадион и поддержка болельщиков. Так что сборной России будет крайне непросто добиться нужного результата. На наш взгляд, в качестве ставки стоит взять тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.94. С атакой у подопечных Станислава Черчесова не клеится, но обороняться они могут неплохо.



А играть в обороне придётся много, поскольку датчане умеют контролировать мяч и, скорее всего, охотно выступят первым номером. Альтернативный вариант — победа Дании по ударам в створ с форой (-3.5) за 1.82. С моментами у россиян действительно не всё так гладко.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2020 Россия — Дания 21 июня 2021

Сборная России по-прежнему сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Евро-2020. Для этого с большой долей вероятности будет достаточно сыграть вничью. Однако нынешняя сборная Дании — серьёзный соперник, ничью с ней можно расценивать как достижение. Мы бы проверили классический низ, не ждём обоюдоострую игру. Цена ошибки велика.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.94.