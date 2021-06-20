Украина — Австрия. Прогноз: Шевченко и Малиновский перепишут историю украинского футбола

20 июня состоится матч групповой стадии Евро-2020 Украина — Австрия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60. Успех Австрии оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 2.01.
Коэффициенты букмекеров на игру Евро-2020 Украина — Австрия 21 июня 2021 года
Букмекеры не считают, что матч Украина — Австрия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на “обе забьют” можно за 2.03.
Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Украина — Австрия (21.06.2021)
Групповая стадия чемпионата Европы окончательно вышла на финишную прямую. Времени на исправление ошибок попросту не осталось. Участники проводят заключительный тур и выясняют, кто именно пробьётся в плей-офф. Одними из таких команд являются сборные Украины и Австрии.
Турнирная ситуация в группе С такова, что ни Украина, ни Австрия уже не догонят лидирующую сборную Нидерландов. В очном поединке стороны лишь определят, кто выйдет в плей-офф со второго места в группе, а кто — с третьего. Впрочем, проигравший может в итоге и не выйти в 1/8 финала — всё зависит от результатов в других группах.
Как бы то ни было, есть исход, который устроит абсолютно каждую команду. Это ничья. Набрав по одному пункту, соперники будут иметь по четыре очка, что гарантированно выводит в плей-офф и Украину (со второго места), и Австрию (с третьего). Совершенно неудивительно, что коэффициент именно на ничью столь низок. Вот только согласятся ли сами участники на такой исход?
Отчётный матч пройдёт в Бухаресте, и, как кажется, особого преимущества в этом плане никто не получит. Украина и Австрия уже провели в столице Румынии по одному матчу Евро — и те и другие обыграли сборную Северной Македонии. Другое дело, что австрийцы были вынуждены в кратчайшие сроки сделать сразу два перелёта — из Бухареста в Амстердам (где играли во втором туре с Нидерландами) и обратно.
Накануне важнейшего матча в группе обе стороны практически не имеют кадровых проблем. Более того, в состав сборной Украины может даже вернуться Александр Зубков, однако шансов на то, что он выйдет с первых минут, практически нет. Есть возвращение и у Австрии — Марко Арнаутович, не сыгравший с Нидерландами из-за дисквалификации, готов помочь партнёрам с Украиной.
Забавно, что последний матч между Австрией и Украиной случился в уже далёком 2012 году, при этом тогда дубль оформил тот самый Арнаутович. Австрийцы выиграли 3:2. А единственным украинцем, игравшим в той встрече, является опытный Андрей Ярмоленко. Играл тогда, впрочем, и Андрей Шевченко. Сейчас он занимает пост главного тренера жёлто-синих.
Не будем мудрить, возьмём ничью. Очевидно, что обеим командам будет на руку такой результат и излишне рисковать не станет никто. Да, случиться может всякое, но если к 50-й минуте на табло будут гореть нули, обе стороны станут ждать финального свистка.
Команды неплохо поработали в стартовых турах, а теперь могут позволить себе никуда не спешить. Скорее всего, дело обернётся низкорезультативной ничьей. 0:0 или 1:1. И обе сборные окажутся в плей-офф.
Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Украина — Австрия 21 июня 2021 года
Украина может впервые пробиться в плей-офф чемпионата Европы, а значит, сделает максимум для достижения нужного результата. Ресурсов у Андрея Шевченко должно хватить. Австрия находится в таком же положении, поэтому нулевая ничья более чем реальна. При мирном исходе соперники займут второе и третье места в группе. И попадут в плей-офф.
Ставка: ничья за 2.01.
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