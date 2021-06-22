Швеция — Польша. Прогноз: над Маркусом Бергом смеялись, а он выйдет в плей-офф Евро

23 июня состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 Швеция — Польша. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу шведов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97. Успех сборной Польши оценён экспертами в 2.60. А ставки на ничью принимаются за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2020 Швеция — Польша 23 июня 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура чемпионата Европы Швеция — Польша получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьёт Швеция, сыграет коэффициент 1.41. Гол Польши доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча чемпионата Европы Швеция — Польша (23.06.2021)

Чемпионат Европы из-за пандемии коронавируса перенесли на лето 2021 года, зато сейчас на стадионах можно встретить болельщиков. Групповой этап практически позади, участники доигрывают последние встречи. Больше возможностей исправлять ошибки нет. Уже определились первые пары 1/8 финала турнира.



Программа третьего тура группового этапа Евро-2020 завершится в среду, 23 июня, сразу четырьмя поединками. Решается судьба представителей из групп Е и F. Например, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» будут выяснять отношения сборные Швеции и Польши. Встречу смогут посетить около 20 тысяч болельщиков.



Шведы после двух туров неожиданно лидируют в группе Е и обеспечили себе попадание в стадию плей-офф. За две игры набрали четыре очка. Преимущество здесь, конечно, не такое большое: один пункт от Словакии, два — от Испании. А Польша отстаёт всего на три балла. Но в последнем туре можно даже не выигрывать.



Дело в том, что сборная Испании до сих пор не добыла ни одной победы, она наверняка постарается выжать из игры со Словакией максимум. И даже если словаки сотворят сенсацию — сыграют вничью или победят — одно из первых двух мест в таблице шведской команде гарантировано. Для этого достаточно не проиграть полякам в последнем туре.



А с формой у подопечных Янне Андерссона проблем нет. В первой игре сумели сдержать натиск грозных испанцев, играя при этом в гостях (0:0). Даже могли забить — имели два убойных момента. А во второй игре вполне по делу обыграли команду Словакии (1:0). Единственный гол забил Эмиль Форсберг с пенальти на 77-й минуте, но хорошие шансы открыть счёт возникали и до этого.



А вот у сборной Польши в нынешнем розыгрыше чемпионата Европы далеко не всё так гладко. Риск финишировать последними довольно большой, во многом из-за неубедительной игры. В первом туре проиграли со счётом 1:2 сборной Словакии. Гораздо хуже смотрелись в первом тайме, а в середине второго остались в меньшинстве после удаления Крыховяка.



Во втором туре полякам больше пришлось играть в обороне, поскольку Испания привычно забрала мяч под контроль. Конечно, важно, что встреча завершилась ничьей (1:1), но, надо сказать, испанцы по привычке растранжирили довольно много моментов. Один незабитый пенальти в исполнении Жерара Морено чего стоит.

Понятно, что после ничьей с одним из фаворитов турнира (ну, по крайней мере, на бумаге) поляки будут увереннее. Букмекеры даже дают на их победу коэффициент чуть ниже, чем на успех Швеции. Однако, на наш взгляд, шведы вполне могут как минимум наиграть на очки. Мотивации им не занимать, а игра в обороне отличная.



Мы бы воспользовались таким высоким коэффициентом на успех Швеции и проверили нулевую фору за 2.12. Альтернативный вариант — 1Х и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94. В атаке у поляков получается не всё, а пройти такую шведскую защиту не смогли ни словаки, ни испанцы.

Прогноз и ставки на матч Евро-2020 Швеция — Польша 23 июня 2021 года

Сборная Швеции неожиданно лидирует в группе Е и обеспечила себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Оборона у шведов крепкая, её не смогли пройти ни словаки, ни испанцы. Нестабильной сборной Польши будет тяжело рассчитывать на многое. На наш взгляд, нулевая фора на номинальных хозяев выглядит нормально.



Ставка: победа Швеции с форой (0) за 2.12.